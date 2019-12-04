腾讯汤道生批“量子波动速读培训”乱象，倡导教育要以人为本

12月4日消息，在首届MEET教育科技创新峰会，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生表示，最近，行业出现了很多“量子波动速读培训”之类的行业乱象，这也让人反思，教育科技的内核到底是什么。“科技助力教育，其本质是为人服务，应该以人的发展为准则”。

“科技自有边界，教育以人为本。”汤道生指出，腾讯教育期望用科技手段，从三个纬度助力“以人为本”的教育。首先，及时的“过程反馈”，匹配个性化的学习方案，提升学习效果；其次，技术帮助教学者减少重复性劳动，提升教学效率。最后，技术也助力管理者从经验型判断，转向精准化治理，降本增效。

此外，汤道生正式发布了“腾讯WeLearning智能教育解决方案”。通过WeLearning，腾讯将开放超过20年的技术与实践经验，以底层能力和开放平台搭建教育中台，以高度兼容打破数据孤岛，让数据顺畅流转，真正实现智慧化教育。

“科技是能力，向善是选择。教育是腾讯践行价值观，将自身科技能力回馈社会的最重要窗口之一。”汤道生表示。

以下为汤道生演讲全文：

大家上午好。欢迎来到首届MEET教育科技创新峰会，很荣幸能代表腾讯教育，与各位专家一起，探索科技对教育的助力。

过去，提起教育，大家会说“三尺讲台一块黑板”；现在，这种观念正在发生变化。AI、云计算、大数据等技术，就像不同的光照射在教育上，产生光合作用，让教育的场景和供需发生了变化——教学内容更加多元，教育资源更加泛在，受众更加普惠。

随着教育信息化的推进，腾讯教育的发展也进入了快车道。今年5月，我们整合腾讯20多条教育产品发布了腾讯教育版图，用科技的力量，以连接、内容、社会责任为起点，助力教育的公平化、个性化和智慧化发展。

截至目前，我们累计服务了1万8千多所学校、400多个省市教育局、9万多家教育机构，服务用户数超4亿。这些成绩是大家对腾讯教育的认可，也是教育和科技深度融合的缩影。

但同时，我们也看到了很多行业乱象。比如所谓的“量子波动速读培训班”，号称花上几分钟，就能读完一本十万字的书，这些都是打着科学的旗号，但却没有任何科学依据。

这也让我们反思，教育科技的内核到底是什么？我认为，教育科技的本质是为人服务，应该以“人的发展”为准则。刚刚过去的11月，是腾讯的21岁生日，我们发布了最新的公司使命和愿景：用户为本，科技向善。这也是腾讯做教育的原则。

科技自有边界，教育“以人为本”。腾讯教育希望用科技手段，从三个纬度助力“以人为本”的教育。

首先是为学习者提供及时的“过程反馈”，匹配个性化的学习方案，提升他们的学习效果。

过去，对学生的评价大部分来自于期中、期末考试，反馈周期很长。现在，利用AI、大数据等技术，评价方式从过去的“结果评价”变成了“过程反馈”。同时，我们也为学生匹配个性化的学习方案，激发他们的潜能。

比如腾讯英语君，把语音评测技术推进到了音素级。学生进行口语评测时，马上就能发现自己哪个音标读错了，反馈更加及时。英语君还可以生成学情分析曲线，帮助学生进行个性化的指导。在深圳明德实验小学，用了英语君的孩子们，非常喜欢他们的“AI助教”。

腾讯的另外一款在线教育产品——企鹅辅导，也同样引入了AI评价系统。让每一个学生都有专属的“错题本”和学习计划，可以随时掌握和调整自己的学习节奏，提升学习效果。

其次是帮助教学者减少重复性劳动，提升教学效率。

过去，光是组卷、阅卷这些工作就消耗了老师们大量的精力。现在，我们把机器能做的事情都交给机器，教学者可以有更多的时间来提升他们的教学质量，创新教学方式。

四川的九寨沟小学，刚刚完成了灾后重建。腾讯为他们提供了智慧校园的整体解决方案。其中，智能作业批改、智能组卷、精品云课这些功能成为了老师的“好帮手”。试卷的扫描、批改、分析，几秒钟就能完成，还可以生成大数据报告——老师可以根据年级平均分数、错题分析等，来调整教学节奏。九寨沟小学的胡自艳老师说，腾讯智慧校园让她多了一个高效的“智囊团”。

再比如，我们的青少年人工智能教学管理平台——腾讯智启学堂，为老师们提供了优质的课程制作和管理工具以及体系化、趣味化的课程内容。过去抽象的物理原理和数学模型通过可视化的方式，变得简单直观，学生也可以更好理解知识点。

最后是帮助管理者，从经验型判断，转变成精准化治理，降本增效。

从行政、人事、财务到学生服务、教学考核，校园管理的内容非常复杂。怎样才能降本增效，提高管理效率？数据化治理是校园管理的方向。

在仲恺农业工程学院，通过腾讯微校定制的小程序，管理者可以一键完成文件处理、审核盖章等流程性的工作；老师们也节约了时间，实现了办事“零跑动”。学院的负责人和我们说，现在，他们只需要一半的人力，就可以完成和其他学校同等量级的行政工作。

天津市和平区教育局，最近打算为市里的一所小学，增加一个活动楼梯，好让学生们拥有更多的活动空间。这背后，是基于腾讯LBS的空间路径图和学校热力图分析。大数据能力为学校的管理创新，提供了“数据依据”。

过去，造纸术、印刷术的发明让更多的人有了接受教育的机会。现在，在科技的推动之下，教育行业正在迎来全面变革，腾讯也希望贡献自己的力量。

今天，在这里，我们也正式发布“腾讯WeLearning智能教育解决方案”。通过WeLearning，腾讯将开放超过20年的技术累积与实践经验，以底层能力和开放平台搭建腾讯教育中台，以高度兼容打破数据孤岛，让数据顺畅流转，真正实现智慧化教育。

腾讯教育中台是WeLearning的核心。我们将把自己在连接、技术、内容等领域的积累，整合为体系化的底层能力，并通过开放平台向合作伙伴输出；通过统一的身份识别、数据标准、权限管理和知识图谱，构建应用开发平台，与开发者共同开发教育应用。针对学习、教学、管理、空间和服务等场景，为用户提供便捷的服务和体系化的解决方案。

通过腾讯教育中台，开发者和用户可以灵活地将技术、数据、内容整合到具体业务场景中，开发者可以实现教育应用的统一开发和统一接入；教育管理部门、老师、学生、家长、教育机构等，也可以通过WeLearning实现教育应用的统一调用和统一管理。

除了输出我们的中台能力之外，腾讯也希望携手合作伙伴，推进教育信息化基础设施建设，提升学校和老师的信息化能力。让技术既能“落得下去”，还要“用得起来”。为此，我们在中国教育发展战略学会的指导之下，联合管理部门、各级院校和生态合作伙伴，共同发起智能教育“光合计划”。

未来，我们将助力1百个贫困县的教育扶贫，为贫困地区输送优质教育教育资源，助力教育公平化发展；

我们将打造1千所标杆智慧校园，搭建学校数字化管理平台及教学内容平台，助力教育更高质量发展；

我们将培养1万名校园CIO，助力提升校园管理者和老师的信息化应用力，让科技助力教育更可持续发展。

科技是能力，向善是选择。教育是腾讯践行价值观，将自身科技能力回馈社会的最重要窗口之一。我们致力于做教育行业升级的“数字化助手”，也希望与在座各位携手，以科技的力量，发现人，成就人，助力实现“以人为本”的教育。谢谢大家！