国行Switch游戏阵容公布：国内/海外知名IP，不见《王者荣耀》

IT之家12月4日消息 今天上午,腾讯和任天堂方举行了一场发布会,推出了国行Switch,售价2099元,12月10日开卖。在发布会上,官方详细介绍了首发和即将上线的游戏内容,一起来看一下吧。

Nintendo Switch的首发游戏《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》

《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》是马力欧2D横轴动作游戏的代表作,首发价格为299元。马力欧和同胞兄弟路易吉在平原、大海、沙漠等机关重重的164种游戏路线中冒险。

数周后上线游戏:《马力欧卡丁车8 豪华版》和《超级马力欧 奥德赛》



在《马力欧卡丁车8 豪华版》中,马力欧和伙伴们乘着卡丁车,在各种车道中奔驰。用户可以与家人朋友一起对战同乐。《超级马力欧 奥德赛》中,用户会化身马力欧,与有附身能力的帽子国伙伴凯皮一起,乘着飞行船奥德赛号,以未知的国度为舞台,展开冒险旅程。这两款游戏的售价也是299元。

积极筹备中的游戏:

《Mario Tennis Aces》《Super Mario Party》《Kirby Star Allies》《Yoshi’s Crafted World 》《Pokémon Let’s Go!Pikachu/ Pokémon Let’s Go!Eevee》和《The Legend of Zelda:Breath of The Wild》。

著名海外游戏厂商、中国游戏:

任天堂表示这些游戏将会充实国行Nintendo Switch的游戏阵容,为消费者提供更加丰富的选择。之前传闻称,腾讯将会移植《王者荣耀》等游戏,但是官方在发布会上并没有提及,有可能会在后期推出。

本地化服务

网络服务方面,通过腾讯设立的本地化网络服务,用户可以享受更便捷和顺畅的游戏体验。在任天堂的支持下,腾讯还优化了Nintendo Switch内置的“Nintendo e商店”,让用户可以通过微信支付来购买喜欢的游戏。