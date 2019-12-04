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国行Switch游戏阵容公布：国内/海外知名IP，不见《王者荣耀》

2019/12/4 12:25:28来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月4日消息 今天上午，腾讯和任天堂方举行了一场发布会，推出了国行Switch，售价2099元，12月10日开卖。在发布会上，官方详细介绍了首发和即将上线的游戏内容，一起来看一下吧。

Nintendo Switch的首发游戏《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》

《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》是马力欧2D横轴动作游戏的代表作，首发价格为299元。马力欧和同胞兄弟路易吉在平原、大海、沙漠等机关重重的164种游戏路线中冒险。

数周后上线游戏：《马力欧卡丁车8 豪华版》和《超级马力欧 奥德赛》

在《马力欧卡丁车8 豪华版》中，马力欧和伙伴们乘着卡丁车，在各种车道中奔驰。用户可以与家人朋友一起对战同乐。《超级马力欧 奥德赛》中，用户会化身马力欧，与有附身能力的帽子国伙伴凯皮一起，乘着飞行船奥德赛号，以未知的国度为舞台，展开冒险旅程。这两款游戏的售价也是299元。

积极筹备中的游戏：

《Mario Tennis Aces》《Super Mario Party》《Kirby Star Allies》《Yoshi’s Crafted World 》《Pokémon Let’s Go！Pikachu/ Pokémon Let’s Go！Eevee》和《The Legend of Zelda：Breath of The Wild》。

著名海外游戏厂商、中国游戏：

任天堂表示这些游戏将会充实国行Nintendo Switch的游戏阵容，为消费者提供更加丰富的选择。之前传闻称，腾讯将会移植《王者荣耀》等游戏，但是官方在发布会上并没有提及，有可能会在后期推出。

本地化服务

网络服务方面，通过腾讯设立的本地化网络服务，用户可以享受更便捷和顺畅的游戏体验。在任天堂的支持下，腾讯还优化了Nintendo Switch内置的“Nintendo e商店”，让用户可以通过微信支付来购买喜欢的游戏。

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关键词：switch游戏

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