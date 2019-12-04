育碧为国行Switch准备四款游戏：支持简中，适合全年龄段

IT之家12月4日消息 根据育碧官方的消息，在任天堂和腾讯的Nintendo Switch 产品上市发布会上，育碧宣布，其中国团队正在为以下四款游戏登陆任天堂Switch国行版做准备：《疯狂兔子：奇遇派对》、《舞力全开》、《马力欧+疯狂兔子: 王国之战》以及《雷曼: 传奇》终极版。

《雷曼: 传奇》终极版：曾获得“年度最佳平台游戏”以及多项艺术及音乐大奖的《雷曼》游戏将在Switch这个平台上与中国玩家见面。雷曼和他的朋友们Globox、Teensies无意中闯入一座魔法森林，并发现一个满是精美画作的帐篷。在专注欣赏一幅展示中世纪世界的绘画时，他们突然被画作吸入，并在画中世界展开冒险。他们必须不停地奔跑、跳跃，在每一个世界开辟前进的道路，拯救世界并发现每一幅画作的秘密。

《马力欧+疯狂兔子: 王国之战》：这是一个关于著名游戏人物马力欧和滑稽搞怪的疯狂兔子不期而遇的故事，他们将联手恢复被神秘漩涡撕裂的蘑菇王国。

《舞力全开》：世界排名第一的音乐舞蹈游戏《舞力全开》即将来到中国，登陆国行版任天堂Switch。游戏中既囊括了全网流行的打榜歌曲以及广受家庭欢迎的舞曲，更有网络神曲以及新锐歌手的加持，所有人都能在《舞力全开》中找到快乐。目前，育碧上海工作室正在从事该游戏的开发工作，并将为中国玩家带来新的中文流行歌曲。

《疯狂兔子：奇遇派对》：育碧成都工作室发挥天才创意，为Switch国行版玩家们带来全新的疯狂兔子游戏体验，踏上梦幻西行之旅。这是一款老少咸宜的派对游戏，支持单人游玩或至多4人对抗。育碧独为中国市场打造此款经典IP《疯狂兔子》新作，一心为中国玩家带来富有文化意义的游戏体验。