国家邮政局：2019年11月快递业务量预计超过70亿件

国家邮政局网站今天发布了2019年11月中国快递发展指数报告。

据测算，2019年11月中国快递发展指数为230.2，同比提高25.3%，呈现稳中有进的态势。发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为280.7、254.9和209.5，比上年同期分别提高20.2%、38.5%和19.4%，快递市场在发展规模、服务质量和发展能力方面继续整体提升，服务质量指数增速再次超过发展规模指数，对发展指数的贡献提升。发展趋势指数为66.7,同比提高15.6%，增长预期高于上年同期。

11月，快递发展规模指数为280.7，同比提高20.2%。从分项指标来看，快递业务量预计超过70亿件，同比增长20.2%。快递业务收入预计完成780亿元，同比增长20.3%。快递市场高位运行，11月日均快件处理量2.4亿件，最高日处理量5.35亿件，均创历史新高。净增量连续8个月保持在10亿件以上，月增十亿件已成为新常态。1-11月，全国预计完成快递业务量567.1亿件，累计新增114.2亿件。旺季带动作用凸显，受电商集中促销影响，双11期间（11月11日-16日）共处理邮（快）件23.1亿件，同比增长22.7%，高于11月整体增速。

11月，快递服务质量指数为254.9，同比提高38.5%。从分项指标来看，快递有效申诉率百万分之0.32，同比改善近六成。消费者快递服务满意度为78.2分，同比提高0.1分。重点地区72小时准时率为68.7%，同比提高1.1个百分点。满意度、准时率和有效申诉率同步改善，行业服务质量继续提升。前置仓和直发的覆盖范围进一步扩大，自动化流水线保证了作业效率和精准度，大数据分析在监测、预警、调度指挥中发挥重要作用，顺丰、京东等多家寄递企业在重点地区实现当日寄达。双11期间，全行业1亿件包裹从发货到签收的全程处理时间从2013年的9天减少至今年的2.4天，时限压缩了73%。

11月，快递发展能力指数为209.5，同比提高19.4%。从分项指标来看，快递支撑网络零售额预计超过9900亿元，同比增加1300多亿元。“双11”期间，快递企业加强设施、设备、人力等投入，实现了全网不瘫痪和重要节点不爆仓的“两不”和保畅通、保安全、保平稳的“三保”目标。一是在干线运输方面：30多万辆汽车在干线运输和末端作业中发挥主力军作用；116架全货机全部投入使用，确保快件通达全球；981列载客动车组、450列旅客列车行李车、22列高铁确认列车和6列特快电商班列加入运输，提高了运输效率。二是在处理能力方面：全行业临时聘用近40万人，新增360多万平方米处理场地和3000多套自动、半自动分拣设备，自动化设备正从重点枢纽向区域型枢纽下沉。三是在末端配送方面：全国累计建设8.2万个末端公共服务站，布放38万多组智能快件箱，“双11”期间城市智能快件箱投递率超过15%，有效保障末端配送网络稳定运行。四是在绿色环保方面：各寄递企业电子运单使用率进一步提升到95%，瘦身胶带已成为企业标配，循环中转袋在申通、圆通等企业应用广泛，纸箱回收试点也初见成效，绿色发展理念深入人心。

11月，发展趋势指数为66.7，同比提高15.6%。预计12月快递业务量超65亿件，同比增长20.3%。预计2019年快递业务量将达到632亿件，同比增长约24.6%。从资本市场预期看，百世集团作为第四家快递企业被纳入MSCI中国指数，继续彰显我国快递市场发展活力。上市快递企业业务量持续高速增长，资本市场对行业增长预期同比上升14%。

附注

1.快递发展指数指标体系

快递发展指数指标体系包含发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数等4个一级指标和11个二级指标。其中，发展规模指数包括业务量和业务收入2个二级指标，服务质量指数包括公众满意度、72小时准时率和用户申诉率3个二级指标，发展能力指数包括快递深度、网点密度、劳动生产率和支撑网络零售额等4个二级指标，发展趋势指数包括业务增长预期和快递资本市场预期2个二级指标。

2.评价方法

中国快递发展指数评价采用指数评价方法，以2016年3月为基期，基期值设定为100，通过标准值实现数据的无量纲化，通过加权合成中国快递发展指数。

3.数据来源

国内生产总值（GDP）、支撑网络零售额历史数据来自国家统计局，其余所有数据来自国家邮政局。