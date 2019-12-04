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三星Galaxy A91渲染图曝光：有点像Galaxy S11

2019/12/4 20:48:07来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月4日消息 三星明年将发布许多新产品，其中之一就是Galaxy A91智能手机的发布。

该智能手机看起来很像即将面世的三星Galaxy S11 –它具有打孔显示屏，可以为自拍相机镜头腾出空间，而后方的矩形相机模块也类似于S11手机。

谈到规格，设备型号为SM-A908和SM-A905的三星Galaxy A91将配备6.7英寸全高清+ sAMOLED显示屏。它还将配备骁龙855处理器，8GB内存和128GB内部存储，4500mAh电池容量，支持45W快速充电，Wi-Fi 802.11ac，Bluetooth 5.0和USB Type-C端口。底部有单个扬声器格栅，还有3.5mm音频插孔。

谈到相机，三星Galaxy A91渲染图背面可能有三相机设置或四相机系统。它可能会搭载48MP主传感器，12MP超广角传感器和5MP远摄镜头。除了12MP广角传感器之外，Galaxy A91可能还会有8MP超广角相机。相机还有一个有趣的功能，称为“Tilt OIS”，但目前我们不知道它的作用。该智能手机将配备一个32MP前置摄像头，用于自拍。

三星A91智能手机可能会搭载显示屏下指纹读取器。三星Galaxy A91手机的尺寸为162.4 mm x 75.6 mm x 8.1 mm。

令人惊讶的是，据报道，三星Galaxy A91将在某些市场作为Galaxy S10 Lite推出。尽管如此，三星Galaxy A91预计将在明年1月推出。

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关键词：三星A91三星S11三星手机

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