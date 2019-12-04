腾讯推“正版曲库直通车”，微信小程序推荐配音乐

IT之家12月4日消息 每一个由开发者辛辛苦苦码出来的小程序，都值得拥有配得上它的背景音乐。但如何避免音乐侵权或者版权价格太高呢？

微信官方表示，开发上腾讯云提供了“正版曲库直通车”能力，号称是物美价廉。

正版曲库直通车能力基于腾讯音乐娱乐集团旗下爱听卓乐线上背景音乐专用曲库。意味着大量专用背景音乐版权素材。其次，正版曲库直通车基于腾讯云存储、内容加速网络等基础能力，提供标准接入方案，让开发者通过标准接口调取已有版权的音乐素材，并完成存储加速等基础分发功能。

这些类型小程序要高度注意

小程序开发者们正在基于更多场景进行玩法创新，正版曲库直通车让玩法变得更加简单。

以下类型的小程序开发者们，可以重点关注一下：

图片相册美化类——可应用于影集相册背景音乐、素材/滤镜背景音乐

视频拍摄编辑类——可应用于视频剪辑背景音乐、素材/滤镜背景音乐

UGC内容创作平台类——可应用于信息流背景音乐、文字内容背景音乐、短视频背景音乐

电商类——可应用于商家店铺背景音乐、商品宣传视频背景音乐、个人评价视频背景音乐

工具类——可应用于工具类小程序背景音乐

不属于以上类型的小程序开发者，也可以将自己的小程序与音乐结合，实现更多场景创新。

要接入正版曲库直通车，需要几个步骤？

首先，你得在腾讯云官网注册成为腾讯云用户，获得一个腾讯云ID。

其次，填写你选中的曲目，并介绍具体的曲目使用场景，并提交后台审核。审核完成后，服务即可开通。

随后，你就可以进行域名接入配置了。根据你的开发需求，正版曲库直通车提供包括包年包月等多种灵活的付费模式。

正版曲库直通车访问：点此链接。