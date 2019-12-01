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微信就“发原图泄露位置”发声明：不要慌，可P完图再发

2019/12/1 16:49:43来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月1日消息 之前有消息称微信发照片时选择“发送原图”可能会泄露拍摄定位；江苏海洋大学计算机工程学院张教授表示，当我们打开手机的GPS定位、拍照设置成保存地理位置、发送原图的时候，照片里存储的一些信息都会和照片一起传输给对方。

针对发原图可能会泄露位置一事，腾讯微信团队发声明称不要慌，并表示早在2017年就有过相关辟谣。

微信官方表示，如今任何智能手机拍摄的照片，都含有Exif参数，可以调用GPS全球定位系统数据，在照片中记录下位置、时间等信息。无论你用微信、短信、邮件或是其他传输工具发送原图，都会将附带信息一并发送。不过，朋友圈发送的照片都经过系统自动压缩，不带位置等信息。实在担心的话，可以避免发原图，或者关闭定位。还有一招绝杀，P完图再发。

以下为微信2017年发布的《关于发送原图，这些事你得知道》原文：

我们关注到最近网上出现关于“微信发送原图泄露隐私”的传言，我们对此说明如下：

如今，任何智能手机拍摄的照片，都含有Exif参数，可以调用GPS全球定位系统数据，在照片中记录下位置、时间等信息。

当用户把原始图片发送给其他人时，所附带的信息也一并发出去了。无论用微信、短信、邮件，抑或是其他传输工具，都是如此。严格来说，所谓的地理位置信息泄露，与微信无关。而部分公众号将其归因于微信，严重误导，给广大用户造成了恐慌。

此外，用户在朋友圈发送的图片都经过了系统自动压缩，不是原始图片，已不带位置信息。部分帐号声称“通过朋友圈图片完整展示了一天踪迹”，纯属子虚乌有。

我们希望公众帐号能够审慎甄别信息，避免夸大事实，给公众和企业带来不必要的伤害；也提醒广大用户，注意个人信息保护，可在智能手机“设置”中，关闭定位服务等隐私相关功能。

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关键词：微信

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