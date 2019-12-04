华为5G产品线总裁杨超斌：把研究机构放在美国对华为已没价值

IT之家12月4日消息 加拿大《环球邮报》报道称，任正非表示，华为正在提升加拿大对华为的重要性。华为计划将研发中心从美国转移到加拿大，并在中国之外制造部分移动网络设备。

据新京报消息，在12月4日下午举行的2019 CGTN全球媒体峰会暨CCTV+全球视频媒体论坛上，华为5G产品线总裁杨超斌表示，“美国把华为放入了实体清单，按照清单的规定，我们不能跟美国的机构直接沟通。我们继续把研究机构放在美国，对于华为来说没有价值，因此我们只能把投资转移到能够接受华为的国家去，因此加拿大也是一个选项。”

“我们主动在英国建立了安全中心，我们在比利时建立了透明中心。任何政府、运营商、第三方独立机构都可以去看我们的源码。为什么美国老说华为有网络安全问题？我们相信全世界70亿人民有自己的智慧，能够做出自己正确的判断。”

“美国把华为放进实体清单对我们5G商用开发部署没有任何影响，但把华为放入实体清单，确实对美国很多公司造成了现实的伤害，同时破坏了整个产业的复兴。”

杨超斌表示，华为从10年前就开始多供应商策略，华为设备里用的任何一个部件不会依赖于单一供应商和单一国家。即使在最艰难的情况下，他依然相信华为能继续发展下去。