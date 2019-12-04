高通阿蒙：支持Sub-6GHz和毫米波双频段的5G基带才是真5G

IT之家12月4日消息 在今日的高通骁龙技术峰会上，高通正式发布了高通骁龙765/765G/865处理器，其中骁龙865定位旗舰，骁龙765集成了X52 5G基带，预计骁龙765G是765的GPU加强版。

在大会上， 高通总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙（Christiano Amon）表示，只有支持Sub-6GHz和毫米波双频段的5G基带才是真5G。但这并不意味着国内的5G网络就是假5G，各个国家与地区的运营商所使用的5G频段不一样，国内运营商均未使用毫米波。

简单来说，毫米波就是波长在1～10毫米的电磁波，对应频段为30~300GHz（30000Mhz~300000Mhz），当下我国LTE使用的频段在2000Mhz左右，比如中国移动的1880~1920Mhz、2300~2400Mhz等。短波意味着高频，高频意味着大带宽，大带宽意味着大容量高速率，但同时短波意味着衍射（指波遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象）弱，穿透强，而穿透强则意味能路径损耗大，最终结果就是传输距离短，这也是毫米波的缺点。

目前我国工信部给三大运营商划分的频段为：中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源；中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源；中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源。可以看到的是，我国的5G频段实际上对应的是厘米波，至于毫米波，目前还没有商用，至于后期是否会商用，暂不可知。