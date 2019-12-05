高通骁龙765/765G正式发布：集成X52 5G基带，明年第一季度面世

IT之家12月5日消息 昨天，高通亮相了全新的骁龙765和骁龙765G 5G SoC，今天高通正式公布了这两款处理器的详细规格，一起来看一下吧。

端到端5G连接：

骁龙765集成骁龙X52调制解调器及射频系统，峰值下载速率高达3.7 Gbps，上传速率达到1.6 Gbps，实现了面向全球用户的网络覆盖，还拥有全天电池续航。骁龙765专为在全球范围内广泛支持5G多模连接而设计，其可支持所有关键地区和主要频段，包括5G毫米波和6 GHz以下频段、5G独立（SA）和非独立（NSA）组网模式、TDD和FDD以及动态频谱共享（DSS）、全球5G漫游，并支持多SIM卡。

第五代AI Engine：

骁龙765搭载了全新第五代Qualcomm AI Engine，拍摄、音频、语音和游戏等移动体验均实现提升。骁龙765AI Engine中的全新Qualcomm Hexagon 张量加速器的处理速度较前代产品提升至2倍。此外，全新低功耗Sensing Hub让终端能够情境感知语音指令，且不消耗更多电量。

多摄像头智能拍摄：

骁龙765的多摄像头智能拍摄为用户提供了长焦、广角和超广角镜头，用户无需任何附加设备即可创作出精美照片。同时，骁龙765还可拍摄超过10亿色的4K HDR视频。

娱乐体验：

骁龙765支持极速下载和无缝流传输4K HDR视频，在离线状态下，终端侧AI处理也能将标准品质的视频转化为用户在4K视频上能感受到的生动、震撼的视觉效果。此外，Qualcomm aptX Adaptive音频可在高清模式和低时延模式之间自动切换，有效减少了声画不同步问题。

性能增强：

全新Qualcomm Kryo 475主频高达2.3GHz，同时先进的Qualcomm Adreno 620 GPU实现了高达20%的性能提升，可以支持流畅游戏、视频渲染等特性。Qualcomm Quick Charge AI能够将电池充电寿命比原来增加多达200天，并且，其支持终端以峰值速度充电，让用户能够快速回到喜爱的数字娱乐内容中。

骁龙765G：

骁龙765G不仅拥有强大的5G和AI特性，还支持部分Qualcomm Snapdragon Elite Gaming特性，从而实现极致的游戏性能。骁龙765G基于骁龙765而打造，其AI性能高达每秒5.5万亿次运算（5.5 TOPS），在增强的Adreno GPU的支持下图形渲染速度提升达10%，面向特定游戏的扩展和优化、更流畅的游戏体验，支持真正的10-bit HDR。

搭载骁龙765和765G的终端预计将于2020年第一季度面市。