高通：骁龙865芯片必须搭配X55基带

IT之家12月5日消息 昨天，高通在骁龙科技峰会上亮相了骁龙865旗舰处理器，今天官方公布了规格详情。骁龙865凭借骁龙X55 5G调制解调器及射频系统，骁龙865可以提供高达7.5 Gbps的峰值速率，新一代Kryo 585 CPU的性能提升高达25%，全新Qualcomm Adreno 650 GPU的整体性能较前代平台提升25%。

发布会结束后，高级副总裁马德嘉等高管接受了中文媒体的采访，他们表示骁龙865芯片仅支持搭配X55基带，这是一揽子方案。

▲（左一）Qualcomm高级副总裁兼4G/5G总经理马德嘉（Durga Malladi）博士（中）；Qualcomm产品管理高级副总裁Keith Kressin（右一）；Qualcomm产品管理副总裁Kedar Kondap

根据媒体报道，手机厂商无法只购买骁龙865处理器而不搭配X55基带，也不能选择4G基带+骁龙865的搭配方式。因此，骁龙865芯片必须搭配X55基带，未来搭载骁龙865的手机也必须支持5G。

据悉，骁龙X55 5G调制解调器及射频系统是全球首款商用的调制解调器到天线的5G解决方案，可支持高达7.5 Gbp的峰值速率。这一完整的调制解调器及射频系统支持诸多先进技术，包括Qualcomm 5G PowerSave、Qualcomm Smart Transmit技术、Qualcomm宽带包络追踪技术以及Qualcomm Signal Boost，可支持更广网络覆盖、更快数据传输和全天电池续航。

该5G全球解决方案支持所有关键地区和主要频段，包括毫米波以及6 GHz以下TDD和FDD频段。此外，它还支持非独立（NSA）和独立（SA）组网模式、动态频谱共享（DSS）、全球5G漫游，并支持多SIM卡。在5G连接之外，骁龙865正通过Qualcomm FastConnect 6800移动连接子系统重新定义Wi-Fi 6性能和蓝牙音频体验。大量的Wi-Fi 6特性创新可帮助用户充分利用高速率（近1.8Gbps）和低时延的优势，即使是在拥挤的网络环境有许多终端争抢网络资源的情况下。FastConnect 6800也是首批获得Wi-Fi联盟Wi-Fi CERTIFIED 6认证的产品之一。

除了对aptX Adaptive和Qualcomm TrueWireless Stereo Plus的支持，骁龙865新引入的Qualcomm aptX Voice让其成为首款以无线方式支持蓝牙超宽带语音(SWB- Super Wide Band)的移动平台，不仅可以带来全新水平的清晰音质，还能为无线耳机和耳塞提供更低时延、更长电池续航和更高链路稳定性。