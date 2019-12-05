“华尔街狼王”怒斥惠普管理层，称其拒绝收购出自私心

“华尔街狼王”、激进投资者卡尔-伊坎（Carl Icahn）周三对惠普公司董事会拒绝施乐公司的收购要约进行了猛烈抨击。

伊坎持有约10.85%的施乐流通股和4.24%的惠普流通股，他敦促惠普股东们向董事会提出上诉，进一步探讨被施乐收购的可能性。他暗示，惠普高管拒绝收购的动机是自私的。

伊坎在致惠普股东的公开信中写道，“因为我看不出惠普有其他合理的理由拒绝进行惯常的相互尽职调查，我不禁怀疑，这是否只是一种拖延战术，目的是保住CEO和董事会成员的高薪职位，他们担心合并后其职位可能会受到影响。”

“虽然这听起来有点愤世嫉俗，但在过去几十年里，作为一名维权人士，我不仅为伊坎的企业、也为所有股东赚了数十亿美元，因为我勇敢地面对那些因可能会威胁到他们的巨额收入而拒绝改变现状的管理层和董事会。尽管有许多优秀而体贴的董事会和管理层，但也有许多糟糕的董事会和管理层，他们未能按照股东的最佳利益行事，让股东付出了沉重代价，就像惠普董事会和管理层现在所做的那样。”

惠普董事会上月一致投票否决了施乐的收购要约，称该要约不符合股东的最佳利益，并低估了惠普的价值。施乐提出以每股22美元的价格收购惠普，惠普的市值约为290亿美元，是施乐市值的三倍。

惠普一直在进行广泛的成本削减，计划裁员数千人，以每年节省10亿美元。惠普的董事们在拒绝施乐的报价时指出，“自2018年6月以来，施乐的收入从102亿美元（以过去12个月为基准）下降到92亿美元，这给我们带来了有关你们业务轨迹和未来前景的重大疑问。”

伊坎斥资12亿美元收购了惠普的部分股份后，推动了这次合并。伊坎在接受采访时表示，他认为此举“无需动脑筋”，并“非常相信协同效应”。

但到目前为止，两家公司的董事会意见不一。在被惠普董事会拒绝之后，施乐在给予惠普重新考虑收购的机会后，决定直接向股东提出收购要约。

“惠普和施乐合并的潜在好处不言自明，”施乐首席执行官约翰-威森廷（John Visentin）上周表示，“通过共同努力，我们可以打造一个行业领导者——在整个产品组合中拥有更大的规模和同类产品中最好的产品——从而能够在创新方面投入更多资金，为股东带来更大的回报。”