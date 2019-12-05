全球移动核心网市场同比增长14%，爱立信份额略胜华为

北京时间12月5日消息 根据市场研究公司Dell'Oro Group最近发布的报告显示，在截至2019年第三季度的过去四个季度中，全球移动核心网市场收入同比增长14%。爱立信和华为是报告期内的Top 2供应商。

Dell'Oro Group称，报告期内，爱立信在移动核心网市场的份额为26%，华为占25%，诺基亚占15%，中兴通讯占10%，思科占7%。

数据来源：Dell'Oro Group。

电信运营商在移动核心网技术方面投资的增长并不令人意外。不少运营商都计划在2020年和2021年部署独立5G网络。

Dell'Oro Group高级分析师David Bolan表示，爱立信在报告期内表现强劲，这得益于北美运营商。“尚未有运营商已经部署了5G独立核心网，但是每家运营商都已有部署计划。”他说。

他同时指出，亚太地区占据全球移动核心网市场收入35%的份额，因为该地区的许多运营商都在加速准备推出5G独立技术。

“超过50家电信运营商已经通过5G NSA架构提供5G服务，我们预计到2020年采用5G核心网的5G SA服务将会成为事实。”David Bolan说。

这位分析师还表示，排在第五位的思科一直在努力争取北美市场之外的交易。但他指出，思科在日本Rakuten Mobile的确赢得了移动核心网方面的重大胜利。Rakuten Mobile计划在2020年4月推出商用移动网络。