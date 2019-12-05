华为正式起诉美国联邦通信委员会

IT之家12月5日消息据华为官方消息，华为今天在美国法院提交起诉书，请求法院认定美国联邦通信委员会（FCC）有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反了美国宪法和《行政诉讼法》。

FCC于11月22日通过一项决定，将华为认定为美国国家安全威胁，并禁止美国农村地区运营商使用通用服务基金（USF）购买华为设备。在向美国联邦第五巡回上诉法院提交的起诉书中，华为认为FCC直接认定华为构成国家安全威胁，没有给予华为就相关指控进行反驳的机会，违反了正当程序原则。华为同时认为FCC并未提供任何证据或合理的理由来支撑其武断随意的决定，违反了美国宪法、《行政程序法》等美国法律。

▲华为首席法务官宋柳平

华为首席法务官宋柳平在发布会上表示，“仅仅因为华为是一家中国公司就禁止我们，不能解决任何网络安全问题。”

他还补充道，FCC主席Ajit Pai和其他委员未提供任何证据，来证明他们认为华为构成安全威胁的指控。自2018年3月FCC首次提出这项提议开始，华为和美国农村地区运营商提交了多轮事实依据和反对意见，但FCC却对这些事实依据和意见完全忽视。

宋柳平在声明中表示，“华为还提交了21轮详细意见，阐述该决定对偏远地区用户和企业的伤害。但FCC却无视所有这些意见。”

他还说道，“美国农村地区的运营商，包括蒙大拿和肯塔基的小镇、怀俄明的农场等地区的运营商，之所以选择与华为合作，因为他们认可华为设备的质量和安全性。FCC不应该禁止华为和运营商合作为美国农村地区提供联接服务。”

▲案件首席律师Glen Nager

案件首席律师Glen Nager表示，FCC未按照相关标准就通过了这条仅针对华为等中国公司的决定，且FCC自身也承认是针对中国公司。

此外，Glen Nager说，该规则还超越了FCC的法定权力，因为FCC没有权力作出国家安全认定，也没有权力基于该判断限制USF基金的使用。此外，FCC也没有国家安全方面的专业认定能力。

Glen Nager还表示，对华为做出的这一决定缺乏法律和事实依据。他指出：“FCC并不是基于证据作出这一判断，而是基于对中国法律的根本性误读以及不合理、不可靠和不可接受的指控和影射。该决定纯粹是一个无理、糟糕的预先审判。”

▲华为企业沟通部副总裁宋凯

华为企业沟通部副总裁宋凯表示，FCC的这项决定不利于提升美国农村地区的联接水平，因为这些地区依赖华为的设备来接入网络，而其他厂商不愿意在“非常偏远、地形条件艰苦以及人口稀少的”地区开展业务。他还表示，这项禁令以及随后发布的移除和替换华为设备的提案，将带来数亿美元的额外成本，甚至会导致一些小型运营商破产。