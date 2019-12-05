OPPO预热未来科技大会：将布局5G、AR和物联网领域

IT之家12月5日消息 近日OPPO官方已经正式宣布将于12月10日在深圳举办OPPO未来科技大会（OPPO INNO DAY 2019）。本次大会以“融合·无界”为主题。今天上午OPPO官方发布海报，也预示OPPO公司将在5G、AR和物联网领域进行布局。

海报中提到手机改变生活，谁来改变手机？宽带改变上网，谁来改变宽带？眼镜改变视野，谁来改变眼镜？官方表示5G时代，你将拥有多入口设备的智能体验；你的生活将因为连接而变得高效；你将拥有超越现实的视觉体验；根据OPPO的三个动态海报可以看到，OPPO将通过手机布局物联网相关产品，带来“新入口”；利用5G技术，带来“新连接”；通过AR技术，带来“新视界”。

此前，OPPO创始人、CEO陈明永表示万物互融时代，将不会再有纯粹意义上的手机公司。这也证实了OPPO公司将在未来科技大会上公布手机领域以外的其他新内容，也表明OPPO公司正从手机厂商向科技公司转化。

手机方面，OPPO已宣布将于12月正式发布的全新Reno3 Pro手机将率先搭载新一代骁龙765G集成式5G移动平台，成为OPPO首款双模5G手机。此外，OPPO将于2020年第一季度首批推出基于骁龙865移动平台的旗舰级5G手机。

最后，OPPO未来科技大会将于12月10日在深圳举行；除了5G手机的消息，OPPO关于5G技术、AR技术和物联网等新内容也将正式公布。