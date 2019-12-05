内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

OPPO预热未来科技大会：将布局5G、AR和物联网领域

2019/12/5 13:18:49来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月5日消息 近日OPPO官方已经正式宣布将于12月10日在深圳举办OPPO未来科技大会（OPPO INNO DAY 2019）。本次大会以“融合·无界”为主题。今天上午OPPO官方发布海报，也预示OPPO公司将在5G、AR和物联网领域进行布局。

海报中提到手机改变生活，谁来改变手机？宽带改变上网，谁来改变宽带？眼镜改变视野，谁来改变眼镜？官方表示5G时代，你将拥有多入口设备的智能体验；你的生活将因为连接而变得高效；你将拥有超越现实的视觉体验；根据OPPO的三个动态海报可以看到，OPPO将通过手机布局物联网相关产品，带来“新入口”；利用5G技术，带来“新连接”；通过AR技术，带来“新视界”。

此前，OPPO创始人、CEO陈明永表示万物互融时代，将不会再有纯粹意义上的手机公司。这也证实了OPPO公司将在未来科技大会上公布手机领域以外的其他新内容，也表明OPPO公司正从手机厂商向科技公司转化。

手机方面，OPPO已宣布将于12月正式发布的全新Reno3 Pro手机将率先搭载新一代骁龙765G集成式5G移动平台，成为OPPO首款双模5G手机。此外，OPPO将于2020年第一季度首批推出基于骁龙865移动平台的旗舰级5G手机。

最后，OPPO未来科技大会将于12月10日在深圳举行；除了5G手机的消息，OPPO关于5G技术、AR技术和物联网等新内容也将正式公布。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有