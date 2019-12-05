OPPO吴强：明年3000元以上都是5G手机

在今年的高通骁龙技术峰会上，OPPO、小米、摩托罗拉和hmd(诺基亚品牌)四家厂商获得了上台展示介绍的机会。高通大中华区董事长孟樸表示，这四家厂商上台并不是高通随意选择的，而是诸多国家主流运营商的选择。

OPPO派出了全球销售总裁吴强上台发言。吴强宣布，OPPO会在明年第一季度发布基于骁龙865平台的旗舰手机，而搭载骁龙765平台的中端手机OPPO Reno 3 Pro则会在本月发布。在主题演讲结束后，吴强接受了包括新浪科技在内的国内媒体采访。

在被问到OPPO明年第一季度发售骁龙865旗舰，能拿到多少芯片保证充足备货时，吴强表示，OPPO是高通在中国最重要的合作伙伴之一，如果OPPO需要，高通一定会全力支持。

吴强称，明年OPPO 3000元以上价位的产品都不会再有4G手机了。他个人预计，明年中国市场上半年3000元以上的中高端机型可能都会是5G手机，而第二季度可能会出现2000-3000元价位的5G手机，年底的时候甚至会出现1500-2000元的5G产品。虽然还会有4G手机，但主推产品都应该以5G为主。

但他强调，明年OPPO国内市场的5G手机出货量肯定会高于海外市场，国内5G手机需求更大；预计整个中国市场明年5G手机出货量大概会在1.5亿部。

提到即将发布的Reno 3 Pro时，吴强介绍称，为了等高通的骁龙765G芯片，OPPO直接取消了原定今年10月上市的5G产品，Reno 3 Pro会率先搭载骁龙765G双模5G移动平台，也是是OPPO针对中国市场的首个5G商用手机。

他还透露称，Reno 3 Pro原本是应该明年3-4月份发的产品，但因为765G提前推出了，产品也比较成熟，就提前发布了。正常情况下，一个系列产品不会一年迭代三次的，今年是个特殊情况。而在国内市场方面，OPPO已经调整了产品节奏，如果Reno 3 Pro这一波推广上去，国内市场也会随之提升。

吴强介绍称，OPPO已经和海外地区11个运营商展开合作，并且进入了7个国家的市场，未来还有巨大的增长空间。OPPO会继续布局海外市场，同时升级自己品牌。其中，西欧、日本、澳大利亚等市场是OPPO的增长重点，只有在欧洲和日本这样的品牌高地做起来，才能说自己是全球化品牌。此外，拉丁美洲和欧洲其他市场也需要OPPO去做拓展准备。

被问及OPPO自己的芯片计划时，吴强表示，OPPO在VOOC闪充技术中拥有很多自己的芯片，包括控制芯片和电源管理芯片。VOOC闪充技术的用户已经突破了1.45亿人。OPPO在全球拥有1万名研发人员，今年的研发投入高达14亿美元。

吴强还着重强调了OPPO和高通以及其他诸多合作伙伴的关系。他表示，OPPO在做手机之前就和所有合作伙伴保持良好关系，从功能机转向智能机的时候，OPPO取消了很多订单，但却赔偿了所有供应商的损失。这是OPPO的本分价值观，OPPO下的订单，自己必须要承担损失，哪怕是口头下订单也都算数。他继续称，无论是国内的供应商，还是高通、三星、索尼这些核心供应商，还是海外的运营商，OPPO都保持着良好关系和密切合作。