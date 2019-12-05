骚操作：微信被拉黑、删除后如何挽回 ？

IT之家12月5日消息 你有没有好奇过微信拉黑和删除的区别，这是一个困扰很多网友良久的未解之谜，昨天腾讯微信团队官微在微博解答了两者之间的区别。不过微信拉黑和删除的共同点之一就是不能好好聊天了，那么微信被拉黑、删除后如何挽回呢？

首先，你们得有个共同好友，让他把你俩拉到一个群里面，组成一个三人群。

但是，先不要急着发消息，然后让他把群主权限转给你，最后，他退群就可以了。

群里就只剩下你们两个了，开始你的表演吧…

▲图片来自@互联网的那点事

微信拉黑和删除的区别解答：

问：还可以收发信息吗?

答：拉黑——自己可以发给对方，而对方只能收到而不能回复信息。

删除——双方都不能发送信息。

问：聊天记录还在吗?

答：拉黑——聊天记录还在。

删除——聊天记录清除。

问：还可以重新添加好友吗?

答：拉黑——解除黑名单即可恢复好友关系。

删除——可以从共同群聊添加回来，对方不会收到提示。也可以重新通过验证添加回来。

问：对方知道我被拉黑/删除了吗?

答：拉黑——对方给你发消息会收到提示：消息已发出，但被对方拒收了。

删除——对方给你发消息会收到提示：开启了朋友验证，你还不是他(她)朋友。也可以重新通过验证添加回来。