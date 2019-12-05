【IT之家开箱】华为nova6 5G图赏：普罗旺斯，光影重叠之美

IT之家12月5日消息 ，今日华为正式发布了nova6系列新机。该机主打105°前置超广角双摄、5GSA/NSA双模双卡、麒麟9907nm新旗舰芯片、幻境之镜ID设计、后置超感光暗拍影像系统五大卖点，给用户带来大不一样的使用体验。华为nova6系列将于12月12日首销，华为nova6售价3199元起，华为nova65G售价4199元起。IT之家现已拿到华为nova65G普罗旺斯配色版本，并给大家拍摄了一组精美图赏，一起来看一下吧。

首先是包装，华为nova6 5G的配件非常丰富，除了简约设计的白色包装外，里面包含了一台手机、Type-C数据线、40W快充适配器、一条3.5mm插孔的耳机、一根Type-C转3.5接口的转接头、一个清水塑料软套、取卡针、说明书及保修卡。

华为nova6 5G拥有普罗旺斯、蜜语红、亮黑色、苏音蓝四种配色，厚8.98mm，重216g。华为nova6 5G的正面是一块6.57英寸的双摄极点LCD全面屏，屏幕比例为20:9，分辨率为2400x1080，屏占比高达91.46%。这块屏幕支持DCI-P3色域，并拥有莱茵低蓝光认证。

华为nova6 5G的前置镜头分别由一枚3200万像素自动对焦镜头和一枚800万像素的105度超广角镜头组成，可实现f2.2大光圈，支持双摄物理虚化、前置超广角自拍、AI HDR+、智能补光和人像超级夜景模式。其内置的Close loop马达可实现20cm到120cm自动对焦，让自拍远近都清晰。

后置镜头方面，华为nova6 5G搭载4000万像素超感光主摄+800万像素3倍光学变焦镜头+800万像素超广角镜头的三摄组合，搭配RYYB超感光传感器以及EIS智能防抖，另有激光对焦模组，覆盖高清、远焦、超广角等拍摄场景。

华为nova6 5G配备了侧边指纹识别按键，金属中框和3D玻璃后壳颜色非常近似，确保了视觉上的一体感和更好的握持手感。

配置方面，华为nova6 5G搭载麒麟990 5G版处理器，基于7nm+EUV制程工艺，拥有2颗A76超大核，2颗A76大核以及4颗A55小核。拥有8+128GB、8+256GB两种存储规格，LPDDR4X的内存和UFS3.0闪存，双卡双待双VoLTE、支持NFC、4200mAh电池及40W快充。

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