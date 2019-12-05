内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

【IT之家开箱】华为nova6 5G图赏：普罗旺斯，光影重叠之美

2019/12/5 16:54:20来源：IT之家作者：水水责编：水水评论：

IT之家12月5日消息 ，今日华为正式发布了nova6系列新机。该机主打105°前置超广角双摄、5GSA/NSA双模双卡、麒麟9907nm新旗舰芯片、幻境之镜ID设计、后置超感光暗拍影像系统五大卖点，给用户带来大不一样的使用体验。华为nova6系列将于12月12日首销，华为nova6售价3199元起，华为nova65G售价4199元起。IT之家现已拿到华为nova65G普罗旺斯配色版本，并给大家拍摄了一组精美图赏，一起来看一下吧。

首先是包装，华为nova6 5G的配件非常丰富，除了简约设计的白色包装外，里面包含了一台手机、Type-C数据线、40W快充适配器、一条3.5mm插孔的耳机、一根Type-C转3.5接口的转接头、一个清水塑料软套、取卡针、说明书及保修卡。

华为nova6 5G拥有普罗旺斯、蜜语红、亮黑色、苏音蓝四种配色，厚8.98mm，重216g。华为nova6 5G的正面是一块6.57英寸的双摄极点LCD全面屏，屏幕比例为20:9，分辨率为2400x1080，屏占比高达91.46%。这块屏幕支持DCI-P3色域，并拥有莱茵低蓝光认证。

华为nova6 5G的前置镜头分别由一枚3200万像素自动对焦镜头和一枚800万像素的105度超广角镜头组成，可实现f2.2大光圈，支持双摄物理虚化、前置超广角自拍、AI HDR+、智能补光和人像超级夜景模式。其内置的Close loop马达可实现20cm到120cm自动对焦，让自拍远近都清晰。

后置镜头方面，华为nova6 5G搭载4000万像素超感光主摄+800万像素3倍光学变焦镜头+800万像素超广角镜头的三摄组合，搭配RYYB超感光传感器以及EIS智能防抖，另有激光对焦模组，覆盖高清、远焦、超广角等拍摄场景。

华为nova6 5G配备了侧边指纹识别按键，金属中框和3D玻璃后壳颜色非常近似，确保了视觉上的一体感和更好的握持手感。

配置方面，华为nova6 5G搭载麒麟990 5G版处理器，基于7nm+EUV制程工艺，拥有2颗A76超大核，2颗A76大核以及4颗A55小核。拥有8+128GB、8+256GB两种存储规格，LPDDR4X的内存和UFS3.0闪存，双卡双待双VoLTE、支持NFC、4200mAh电池及40W快充。

更多图赏：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为nova6

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有