马云世界教育论坛发表演讲，呼吁给老师最好的待遇

新浪科技讯12月5日晚间消息，12月3日，在经合组织（OECD）举办的“世界教育论坛”在巴黎召开，马云受邀分享对未来教育的思考。面对数百名全球教育家、企业家和优秀青年代表，马云表示，今天讨论教育的出发点，是希望孩子成为什么样的人。他在分享中3次强调了老师的重要性，呼吁应该给老师最好的待遇。

马云用亲身经历证明老师的巨大价值。“我的英语是数学老师教的，那时候中国根本没有足够的英语老师，她上午去学ABC，下午就给我们上课。但是她跟我说，马云，你的发音很好，我倍受鼓舞。一个比我早半天学习英语的数学老师，她靠的不是知识，是智慧。”

马云说，我们应该支持老师，尊重老师，因为尊重老师就是尊重教育和未来。他用自己在中国做乡村教育的经验举例，“帮助农村学生最好的方式就是帮助农村老师。好老师可以一辈子至少帮助200名学生。”

马云的另一个建议是改变教育的KPI。他说，“我们需要迅速改变教育的KPI，不要总是考试考试考试，我们需要改变考试，如果认为考试是唯一的方法和标准，我不认为教育会走向正确的方向。”

很多高中生想读大学，唯一的原因是大学是找到工作的保证。马云的经验是：“大学不保证你肯定有工作。我们招人不取决于你是不是哈佛，而是你愿不愿意学习。那些文凭只是学费的收据而已。我们需要有那些真正思考的人，社会是真正的学校。”

他同时也呼吁，教育资源应该从大学更多向小学、幼儿园等基础教育倾斜。

只做了6年教师，马云自谦是教育界的“业余选手”。但他现场承诺：“我的第一个工作是老师，我希望我的最后一个工作也是教育。”