欧盟达成强硬立场：不解决风险不允许数字货币进入

北京时间12月5日晚间消息，据国外媒体报道，欧盟各国财长今日达成一致，在明确解决可能带来的风险之前，不应允许像Facebook“天秤币”（Libra）这样的私人数字货币进入欧盟。

此举进一步证实了欧盟对“天秤币”的强硬立场。自去年6月宣布以来，“天秤币”因可能对金融体系产生影响而招致全球监管机构的批评。欧盟各国财长今日在一份联合声明中表示：“在充分识别和解决法律、监管、各种挑战和风险之前，任何全球“稳定币”安排都不允许在欧盟运营。”

像“天秤币”这样的数字货币，也被称为“稳定币”，通常由传统货币和其他证券支持。相比之下，比特币等数字加密货币则不具备这样的属性。

在监管机构的持续压力下，“天秤币”1/4的原始支持者，包括支付巨头万事达和Visa，在10月份已经退出了该项目。但Facebook和总部设在日内瓦的“天秤币”协会的其他20名成员还将继续推进该项目，预计于明年6月正式推出，但也有可能推迟。

欧盟财长们今日还表示，他们可能考虑将欧盟监管数字加密资产和稳定币的法规作为全球计划的一部分。欧盟金融专员瓦尔迪斯·都布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在布鲁塞尔举行的财长会议上对各国财长表示，欧盟委员会已经在制定这一新规定。

此外，各国财长在会议上还赞扬了欧洲央行（ECB）在公共数字货币方面的工作，这可能成为私人倡议（如Facebook天秤币）的替代方案。在提交给各国财长的一份文件中，欧洲央行表示，如果欧洲内部的支付仍然过于昂贵，则可能需要一种公共数字货币。

上个月就有报道称，据欧盟的一份文件草案显示，欧洲央行应考虑发行一种公共数字货币。此举主要是受到了Facebook“天秤币”项目的启发。

但欧洲央行同时指出，现金使用量下降的趋势可能加速公共数字货币的采用，但此类举措可能对金融体系产生非常大的影响，因此需要仔细评估。