欧盟监管机构寻求谷歌收集数据行为细节，将面临新调查

据外媒报道，最新披露的文件显示，欧盟反垄断监管机构正寻求谷歌数据收集行为的细节。此举可能表明，这个世界上最受欢迎的互联网搜索引擎或面临更多监管调查。

欧盟执行委员会在过去两年里对谷歌总共处以超过80亿欧元(约合88亿美元)的罚款，并命令其改变商业行为。此前的调查显示，该公司滥用了其主导地位。上周，欧盟反竞争执法机构向几家公司发出了调查问卷，询问他们有关谷歌收集数据做法的问题，并给他们一个月的时间进行答复。

调查的重点是与本地搜索服务、在线广告、在线广告定向服务、登录服务、网络浏览器等相关的数据。有些公司被问及最近几年向谷歌提供数据或允许谷歌通过其服务收集数据的协议，以及他们是否为此获得了补偿。

监管机构还想知道谷歌寻求的是哪种数据，它是如何使用这些数据的，以及这些公司认为这些数据有多大价值。另一个问题是，谷歌和这些公司是否受到禁止或限制使用数据的合同条款的约束。监管机构还想知道谷歌是否拒绝提供数据，以及这对公司有何影响。

欧盟委员会拒绝对调查问卷发表评论，目前尚不清楚哪些公司受到了调查。谷歌在电子邮件中表示：“我们使用数据来使我们的服务更有用，并显示相关广告，我们给人们提供管理、删除或传输他们数据的控件。我们将继续与委员会和其他人就我们行业的这些重要讨论进行接触。“