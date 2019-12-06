苹果发布iOS 13.3/iPadOS 13.3开发者预览版beta 4更新

IT之家12月6日消息 在苹果发布iOS/iPadOS 13.3 beta3数周后，苹果今日为开发人员和公开测试人员推送了iOS/iPadOS 13.3 beta4更新。用户在安装了相应的开发者配置文件后即可通过苹果开发者中心或OTA下载iOS/iPadOS‌‌‌13.3 beta4。

在最新版的iOS 13.3开发者预览版系统中用户通过“屏幕时间”也可以使用“通信限制”了，用户可通过该功能对联系人进行限制。通信限制包括FaceTime，电话和消息以及iCloud联系人，始终允许拨打紧急电话，通信限制开启后有效期为24小时。

该更新还加入了对Safari中与NFC，USB和Lightning FIDO2兼容的安全密钥的支持。这意味着诸如带闪电的YubiKey之类的物理安全密钥可用于更安全的两因素身份验证，而不是基于软件的两因素身份验证选项。

在“设置”应用的“键盘”部分（“常规”下）中，有一个新的切换开关，可防止将Animoji和Memoji表情功能作为选项显示在Emoji键盘上，并且在编辑视频时，可以选择将编辑后的版本另存为新剪辑，而不是保存原始剪辑。

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad(第七代)、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air2