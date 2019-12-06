高通骁龙7c/8c/8cx计算平台发布：为始终在线的PC打造

IT之家12月6日消息 在夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通宣布扩展高通骁龙计算平台产品组合，以持久续航、高速蜂窝连接以及AI加速性能，赋能无风扇、设计轻薄的现代计算设备，全新推出的骁龙7c、骁龙8c和之此发布的骁龙8cx将为入门级、主流和顶级笔记本电脑提供高速蜂窝连接。基于该产品组合，终端厂商能够为广大消费者打造面向不同价位段的始终在线、始终连接的PC产品。此外，骁龙8cx企业级计算平台（Enterprise Compute Platform）所支持的联网安全软件和安全内核PC，将助力现代化企业为员工打造移动办公环境。

▲高通骁龙8c计算平台

高通高级副总裁兼移动业务总经理阿力克斯·卡图赞（Alex Katouzian）表示：“高通Technologies在智能手机和连接技术上的创新，使手机成为了‘装在口袋里的PC’；现在，智能手机的轻薄设计、始终在线、始终连接和全天续航又正在焕新PC体验。‘生而移动’的消费者希望在PC上获得媲美智能手机的体验，高通的创新、发明和技术将在不同价位的PC产品上实现这些体验，满足消费者的需求。”

▲高通Technologies产品管理高级总监Miguel Nunes发布全新PC平台

骁龙7c计算平台为入门级PC带来了体验升级，高通称与竞品相比其系统性能提升25%，电池续航时间能达到竞品的两倍，以及骁龙X15 LTE调制解调器提供的高速连接。此外，骁龙7c计算平台集成的八核高通Kryo 468 CPU和高通Adreno 618 GPU为入门级产品带来了流畅性能和出色的电池续航，高通人工智能引擎AI Engine的运算性能达到每秒超过5万亿次（5TOPS），支持Windows 10最新的AI加速体验。上述特性在入门级PC品类中是首次实现。

与骁龙850相比，先进的7纳米骁龙8c计算平台性能提升高达30%，更强的CPU性能可以更好地满足多任务处理和生产力需求。骁龙8c计算平台可实现媲美智能手机的即时响应和多天续航体验，其集成的骁龙X24 LTE调制解调器支持流畅云计算所需的数千兆比特连接速度。骁龙8c中的高通AI Engine运算性能可达到每秒6万亿次运算（6TOPS），加速机器学习应用，GPU还支持出色的图形处理能力。上述特性都支持面向主流用例优化的超轻薄、无风扇设计。

全新骁龙8cx企业级计算平台（Enterprise Compute Platform）基于全球首个7纳米PC平台骁龙8cx而打造，为二十一世纪的现代化办公环境提供全新功能。企业不仅可以充分利用骁龙8cx提供的极致性能、极致续航和极致连接，还可以使用优化的系统级性能和联网安全软件，实现更高水平的性能和安全，从而提高生产力并增强数据安全。