高通高管：光学识别不够安全，3D超声波才是最好的指纹识别技术

12月6日消息，在备受关注的第四届骁龙技术峰会上，除了新一代骁龙865、骁龙765/765G 5G移动平台，高通还意外带来了全新的3D超声波指纹识别技术。

高通的新一代超声波指纹传感器名为3D Sonic Max。它支持的识别面积是前一代的17倍，能够支持两个手指同时进行指纹认证，进一步提升了安全性，此外也提高了解锁速度和易用性。与前一代不同，3D Sonic Max传感器识别指纹的数据直接由硬件处理，无需额外的算法的处理。

虽然在技术层面具有一定优势，但高通的3D超声波指纹识别技术尚未得到普及。从全球主流厂商的选择来看，苹果引领了独树一帜的Face ID技术，但绝大部分安卓厂商都采用了国内IC设计公司汇顶科技主导的屏下光学指纹技术。不过，有消息称，苹果计划在下一代产品中使用高通该技术。

高通产品管理高级副总裁Keith Kressin在接受采访时表示，高通在3D超声波技术方面，目前主要的合作伙伴是三星。由于使用3D声波技术的制造工艺复杂性，高通必须与显示屏厂商密切合作。

Keith Kressin指出，三星对3D声波指纹技术很感兴趣，不仅是因为他们在技术层面上认同超声波指纹识别要优于光学识别，也是因为他们在显示屏技术方面有着专业积累。“因此，我们需要与生态系统比如京东方和其他厂商等合作，以更好地推动这项技术的发展和普及。”

Keith Kressin相信，3D超声波指纹技术在很多层面上都要优于光学指纹识别技术。首先是安全性更高，比如说超声波指纹可以穿透更厚的玻璃，实现屏下识别；而且，超声波指纹识别技术确能够生成用户指纹的3D图像，而光学指纹识别技术只能生成用户指纹的2D图像，用照片来尝试解锁手机是有可能成功的，因此光学指纹识别不够安全。同时，高通的3D声波指纹识别技术能够识别不同材质，例如它能够区分人类的皮肤和其他伪造的胶制指纹等等。除此之外，它可以增添更多下一代的特性，比如支持两个手指同时进行认证，进一步提升安全性，并且可以通过两个手指监测用户心率。

在他看来，高通所面对的挑战是，如何能够在市场上更快地推广这项技术。“对于一些OEM厂商而言，他们可能觉得光学指纹技术已经很好了。也许光学技术的确已经够用，但从Qualcomm的角度看，我们始终相信只有最好的技术才能赢得市场，所以我们也一直致力于在最好的技术上进行投入。就目前而言对于指纹识别来说，超声波是最好技术。”