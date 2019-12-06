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Redmi正式官宣：Redmi K30系列首发索尼6400万像素IMX686

2019/12/6 9:12:23来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月6日消息 继早前Redmi手机官方正式官宣全新Redmi K30系列手机后，官方也开始了正式的预热活动。今日Redmi手机官方通过微博正式宣布Redmi K30系列将首发索尼6400万像素IMX686的消息。

从官方给出的消息来看，Redmi K30配备了前后六摄方案，覆盖全场景摄影需求。同时Redmi K30将获得进一步强化的独立微距功能，拥有2CM对焦的能力。

根据此前官方公布消息，Redmi K30系列拥有6.67英寸挖孔屏，4.38mm孔径，双摄前置相机放于右上角。硬件方面，搭载高通骁龙765G新一代5G移动平台，支持SA/NSA 5G双模。Redmi K30 5G版手机支持30W快充，内置4500mAh电池。此外，这款手机采用侧边指纹传感器。

Redmi K30系列手机采用6400万像素后置四摄方案，首发索尼IMX686 CMOS，相机模组中间带有圆环设计。官方对于这个圆环的设计也做出了解释，称方形是科技时代的语言，蕴含工业感的同时也带来了焦虑感。与之对应的“圆”，是东方美学的精神符号，代表自然、圆满美好。

Redmi K30系列将于12月10日正式与大家见面，敬请期待！

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关键词：Redmi K30

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