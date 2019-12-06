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闲鱼大数据：4成“三分钟热度者”会转卖一个月内买入的东西

2019/12/6 12:36:33来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月6日消息 当代年轻人人对于物品的爱好能持续多久？在闲鱼上有一个有趣的功能“一键转卖”，从一键转卖功能的利用频率上可以窥探现代人的生活方式：买来的心头好物多久会被卖掉，并且以什么样的价格卖出去?

数据显示，过去一年，有1.4亿个淘宝宝贝被“一键转卖”到闲鱼，其中，有近4成“三分钟热度者”会转卖一个月内买入的东西，相当于9成新；5成从淘宝“一键转卖”到闲鱼的宝贝能打五折以下。

每年的12月12日前后是一键转卖的高峰期，前有双11，后有双12，许多人选择把不用的物品挂上闲鱼回血。在这批一键转卖的用户中，90后占比47%，是最大群体。他们每买10件宝贝，就有2件被一键转卖到闲鱼。

从区域上来看，过去一个月，上海有90万人以一键转卖的方式参与循环经济，位列全国第一，另外北京、广州、深圳、成都也表现优越。

那么在众多宝贝中，哪些是最容易被转卖的？英特尔CPU作为电脑组装爱好者的心头好，是“一键转卖”卖出最快的宝贝。其次，游戏卡带也十分受欢迎，二手游戏卡和全新卡片几乎不会有任何体验上的差异，价格却可以打折，引得大批游戏爱好者在闲鱼蹲守。考研写作攻略也挤进了前五强，考研抱佛脚大军来袭。

另外，一键转卖最保值的五大宝贝分别是尼康相机（保值率118%）、高达模型（保值率117%）、椰子鞋（保值率109%）、乔丹鞋（保值率99%）、华为mate30 pro（保值率87%）。相机、潮鞋、潮玩霸占保值榜，华为mate30 pro成为一键转卖中最保值的手机。

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关键词：闲鱼

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