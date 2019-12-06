韩媒：华为有望减少采购三星元器件，扶持本土供应商

IT之家12月6日消息 尽管三星和华为之间存在竞争，但后者却为三星带来了巨大的收入来源，特别是这家韩国科技巨头立足的半导体业务。但是，华为对三星制造的某些元器件组件的依赖可能会在未来几年内消失。

据《韩国商业报》援引官方收入报告表示，三星电子在2019年第四季度末的五个最大客户分别是苹果、百思买、德国电信、Verizon和华为（排名不分先后）。该排名涵盖了三星电子经营的所有领域，包括移动、半导体、显示器、5G网络设备等。

就华为与三星之间的关系而言，前者依靠后者的存储半导体（DRAM和NAND闪存）为其移动部门提供服务。但是中国制造业正在发生变化，并且由于《中国制造2025》的影响，这种变化将进一步发展。中国政府在未来五年内提出了一项旨在提振本地产业，并最大程度地减少对从其他市场进口的零部件依赖的倡议。

《中国制造2025》很可能会在未来五年内帮助华为变得更加自给自足，从而减少对三星的依赖。随着市场的转变，这家韩国科技巨头可能遭受相当大的损失，尤其是在半导体领域。换句话说，三星可能会失去其最大的半导体客户之一，势必会导致重大的业务影响。

华为掌握了大约50％的中国的移动市场，这是近年来三星半导体业务取得巨大成功的主要原因之一。但是，如果华为开始采用本地供应商的存储芯片，将不可避免地损害三星的收入。

对于三星而言，幸运的是，华为并不是唯一需要半导体专业技术的大公司。英特尔也已经成为重要的客户，据报道，三星工厂已开始为PC生产基于14nm的英特尔CPU。但此后被英特尔否认。

一些分析师推测，三星在未来几年的5G竞赛中也可能会输给华为。5G处于许多早期发展的市场，这为华为提供了赢得新合同并增加其影响力的机会。