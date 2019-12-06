小米小爱捷径2.0新功能全讲解：全新设计，将很快覆盖所有用户

据小爱同学介绍，小爱同学3.0还发布的另一个新功能——小爱捷径2.0，一款基于小米特有的独立AI键所衍生出的快捷智能工具。并且还公布，小爱捷径很快就要和所有人见面了。

正如名称中的“捷径”二字所述，小爱捷径就像是一条把用户和各种应用、功能连接起来的高速通道，搭上这条通道，意味着你能够以超越其它人的速度以及更加舒适的体验抵达你想要到的彼端。

首先，小爱捷径的操作非常简单便捷，只需要轻按手机侧面的AI按键，屏幕就会跳转到快捷功能卡片的界面，这个界面包含有各式各样的卡片，涵盖着我们生活中大大小小的各种应用，如付款码、卡包、快递查询、天气、备忘录、微博、股票等等等。

在捷径中心，点击“创建捷径”，录制你希望小爱同学完成的指令，例如“导航回家”，“打开微博热搜”等，就能创建你自己的捷径。完成创建之后，你只需要点击这些卡片，立马就能实现相关的应用程序的快捷调用。

拿最常使用的扫码付款来举例，不使用小爱捷径，在手机已解锁的情况下，我们完成这一动作需要经过的步骤是：滑动桌面1-2次→找到支付宝应用/付款码快捷方式→点击跳转至支付宝应用→点击付款码按键→出示付款码。

而同样情况下，使用小爱捷径需要的步骤变成了：按下AI键→跳转至小爱捷径→点击选择支付宝付款码→出示付款码。

保证功能够实用的同时，跟随小爱同学3.0发布的小爱捷径2.0也进行了全新的设计。结合变化与规律之后，整个布局变得更加灵活和年轻；形意相通，更加丰富，形态大小不一的卡片设计更具有辨识度，可以让我们更快的抵达想要的功能。

经过重新调整优化的小爱捷径2.0，每个卡片的关键信息都会在封面直接展现，不需要进入应用也能够方便快捷的获取我们想要知道的信息，此外还增加了关键事件的追踪功能。