内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>电商

假货多，亚马逊海外网站或进美"恶名市场"名单

2019/12/7 8:31:51来源：网易科技作者：辰辰责编：微尘评论：

IT之家12月7日消息 据国外媒体报道，当地时间周五有外媒援引知情人士的话称，美国政府正在考虑将亚马逊公司旗下的部分海外网站列入全球假货市场名单。而亚马逊回应称，公司已投入巨资打假。

报道称美国贸易代表办公室可能会将亚马逊旗下的部分海外网站加入年度“恶名市场”（Notorious Markets）名单，不过该机构还尚未做出最终决定。报道还表示，去年也出现过类似提议，但最终被放弃。

亚马逊表示，它“严禁”在其平台上销售假冒产品，并投入巨额资金保护消费者免受此类产品的侵害。

该公司在一份声明中表示：“打击假货需要整个行业的合作，涉及零售商、品牌公司、执法部门到政府的各个层面。我们将继续与这些利益相关者积极合作，追究不良行为者的责任，并最终将平台上的假货降至零。”

美国贸易代表办公室(USTR)没有立即回应置评请求。

今年10月，美国服装和鞋类协会（AAFA）连续第二年敦促美国贸易代表办公室将亚马逊拥有和运营的外国域名列入黑名单。

这个行业组织的成员包括梅西百货和阿迪达斯等一些最大的零售商和品牌。

“尽管亚马逊是全球零售领域的领导者，也是我们许多会员品牌的重要销售伙伴，但在销售假冒产品方面其仍面临巨大挑战。”美国服装和鞋类协会在今年10月份提交给美国贸易代表办公室的报告中说。

作为对美国服装和鞋类协会的回应，亚马逊表示2018年其在人力方面投入了4亿多美元，雇佣了5000多名员工，以打击平台上的假冒伪劣商品。

美国白宫拒绝置评。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：亚马逊

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有