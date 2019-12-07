假货多，亚马逊海外网站或进美"恶名市场"名单

IT之家12月7日消息 据国外媒体报道，当地时间周五有外媒援引知情人士的话称，美国政府正在考虑将亚马逊公司旗下的部分海外网站列入全球假货市场名单。而亚马逊回应称，公司已投入巨资打假。

报道称美国贸易代表办公室可能会将亚马逊旗下的部分海外网站加入年度“恶名市场”（Notorious Markets）名单，不过该机构还尚未做出最终决定。报道还表示，去年也出现过类似提议，但最终被放弃。

亚马逊表示，它“严禁”在其平台上销售假冒产品，并投入巨额资金保护消费者免受此类产品的侵害。

该公司在一份声明中表示：“打击假货需要整个行业的合作，涉及零售商、品牌公司、执法部门到政府的各个层面。我们将继续与这些利益相关者积极合作，追究不良行为者的责任，并最终将平台上的假货降至零。”

美国贸易代表办公室(USTR)没有立即回应置评请求。

今年10月，美国服装和鞋类协会（AAFA）连续第二年敦促美国贸易代表办公室将亚马逊拥有和运营的外国域名列入黑名单。

这个行业组织的成员包括梅西百货和阿迪达斯等一些最大的零售商和品牌。

“尽管亚马逊是全球零售领域的领导者，也是我们许多会员品牌的重要销售伙伴，但在销售假冒产品方面其仍面临巨大挑战。”美国服装和鞋类协会在今年10月份提交给美国贸易代表办公室的报告中说。

作为对美国服装和鞋类协会的回应，亚马逊表示2018年其在人力方面投入了4亿多美元，雇佣了5000多名员工，以打击平台上的假冒伪劣商品。

美国白宫拒绝置评。