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英国首相用华为P20 Pro自拍事件引美媒质疑：是不是故意的？

2019/12/7 9:44:07来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月7日消息 昨日IT之家曾报道过英国首相在录制完节目后使用华为手机自拍一事，这件事的影响也在不断发酵并引起了美国媒体的注意。

在美国主流媒体《福布斯》于当地时间12月5日发表的文章中，相关媒体对英国首相使用华为手机自拍一事做了分析，同时还将整件事与华为参与英国5G建设相关联起来。

《福布斯》认为华为能否参与英国5G建设一直存在争议，之前约翰逊曾表示自己不希望英国因华为5G问题而与海外投资产生不必要的误会，但也“不能损害至关重要的国家安全以及英国与其他国家的合作”，不过约翰逊第二天便使用了华为手机自拍。

对此《福布斯》分析称如果约翰逊故意使用一部借来的华为手机自拍来引发公众讨论倒也不奇怪，但也可能不是故意的。 鉴于当下的政治因素，约翰逊不太可能拥有并公开使用华为手机，但没有什么是理所当然的。

华为没有对此事发表任何评论。据《福布斯》报道华为公司内部有一名员工还开玩笑说很遗憾首相使用的不是Mate30，华为Mate 30能够更好地展示华为在5G功能和创新方面的造诣。

配置方面，华为P20 Pro采用一块6.1英寸OLED全面屏，搭载麒麟970+6GB RAM组合，配备4000mAh大电池，支持华为SuperCharge快充；系统方面运行EMUI 8.1系统；拍照方面，P20 Pro采用后置徕卡三摄方案，由4000万+2000万+800万像素徕卡（彩色+黑白+长焦）三镜头组成，光圈值分别为f/1.8+f/1.6+f/2.4。

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关键词：英国首相约翰逊华为P20 Pro

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