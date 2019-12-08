英特尔CEO：不再追求CPU市场份额，Intel不止CPU

IT之家12月8日消息 根据WCCFTECH的报道，与AMD一样，英特尔也出席了瑞士信贷的年度技术会议，英特尔的首席执行官鲍勃·斯旺也分享了他对英特尔的一些非常有趣的想法。

鲍勃·斯旺坦率承认他已经没有兴趣再去追求在CPU方面占据大部分市场份额了，因为他认为这不利于公司的成长。外媒称这是他们听到的最坦诚的谈话之一，鲍勃还阐述了他的计划，让英特尔成为一个超越CPU的公司。

鲍勃·斯万表示，专注于90%的CPU市场份额是英特尔错失转型的一个原因。

就在几年前，英特尔还占据了x86 CPU市场90%以上的份额，2017年全年的收入为594亿美元。鲍勃认为，这种维持在CPU方面的大多数份额的心态已经导致英特尔变得自满，并错过了一些重要的机会。鲍勃甚至说，他试图“摧毁”这种在CPU方面拥有90%市场份额的想法。另外，他希望英特尔能够在“全硅”领域拥有30%的市场份额。

全硅30%的总体有效市场意味着英特尔不仅有更多的增长空间，而且更加多样化。在开发Nervana处理器和Xe GPU的过程中，该公司似乎已经做好了在新市场抢占市场份额的准备。这也意味着英特尔没有兴趣捍卫其CPU冠军的头衔，会把空间让给AMD。