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AMD 3代锐龙支持哪些内存？官方公布支持清单

2019/12/8 13:53:01来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月8日消息 今年7月份，AMD正式推出了锐龙3代处理器，官方内存支持频率为DDR4 3200。之后，包括芝奇在内的内存厂家为AMD 3代锐龙推出了特殊优化版的内存条。目前，市面上还存在着一些与三代内存兼容性差的内存产品，为此AMD列出了三代锐龙的内存支持列表，供用户参考。

AMD 三代锐龙内存支持列表：点此访问

列表中包括芝奇、金士顿、英睿达和威刚等品牌的内存产品，想要装机的小伙伴可以以此作为购买内存条的参考。

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关键词：AMD内存

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