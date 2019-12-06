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华为FreeBuds 3推送固件更新1.0.0.208：双击耳机挂断电话

2019/12/6 20:36:00来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月6日消息 据IT之家网友反馈，华为今天推送了Freebuds 3无线耳机的新固件，最新版本为1.0.0.208，固件大小为0.54MB，本次更新新增通话中双击耳机可挂断电话，提升蓝牙连接稳定性，优化音频效果体验。

更新准备：需将Freebuds 3耳机连接到手机，打开“智慧生活”，选择Freebuds 3。升级前请将两只耳机置于耳机盒内，直到升级全部完成升级前请确保耳机及耳机盒电量大于30%。

更新内容：

【新增】通话中双击耳机可挂断电话(双耳佩戴挂断，单耳佩戴时双击佩戴的那只耳机）

【优化】提升蓝牙连接稳定性，优化音频效果体验

华为FreeBuds 3无线耳机搭载麒麟A1芯片，支持骨声纹通话降噪与蓝牙5.1，采用半开放海豚仿生设计，也是全球首款采用开放式设计、支持主动降噪的真无线耳机，能有效消除环境噪声。

据介绍，麒麟A1芯片带来了新的蓝牙协议：BT-UHD。如果将FreeBuds 3与运行EMUI 10.0或更高版本的新华为手机一起使用，两款设备都将使用这一新标准进行连接，该标准拥有高达2.3 Mbps的数据传输速率。

其他Freebuds 3功能包括改进的190ms延迟以及Qi无线充电。每个耳机中都有一个30mAh的电池，一次充电可以提供4小时的播放，而充电盒可以提供大约20小时的总播放时间。

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关键词：FreeBuds 3华为无线耳机

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