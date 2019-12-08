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未察觉所寄包裹中的打火机，快递员被罚2万元

2019/12/8 16:46:57来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

据第一时间消息，在深圳西乡某快递站工作的武先生，因未发现快递中的违禁品打火机，被罚2万元。

据了解，今年10月有客户到武先生负责区域的一处快递代收点寄快递，说要搬家，代收点的工作人员小鹏将快递先行揽收。小鹏介绍称，客户当时把三包快递全部打包好了，“好多东西我也没有拆开看，打好包之后我就让他（武先生）过来拿货。”

到了11月底，公司的管理人员突然找到武先生，说他在10月负责的发往黑龙江的快递包裹中发现了打火机，属于违禁品，按照公司规定要对武先生作出2万元的罚款，每月从工资里面扣，上个月（11月）武先生就被扣了2000元。

武先生告诉记者，“为什么2万元罚款只扣我一个人？我一个月到手的钱大概六七千。所以我作为一个快递员，说实话2万块钱罚款我肯定是承受不起的。”小鹏则表示，当时客户寄快递时，自己明确问了客户包裹里有没有违禁品，客户称没有，小鹏便没有打开检查。武先生也表示，小鹏友情帮自己揽货这么久，从没出现过这种问题。

“我也承认是我自己工作疏忽”，武先生说道，“公司里的安检机说实话也没用过”，随后记者实地探访，发现快递站点的安检机确已停用。

站点相关负责人表示，现在快递都是拿给集包仓统一代发的，不在站点安检，在集包仓安检。武先生展示的责任裁定信息中显示，责任站点一栏写的并不是武先生所在的站点，而是加盟站点，这个加盟站点就是负责人刚才说的集包仓。站点负责人还表示，一般来说都是谁最先收件，算谁的责任，处罚金额是公司规定，自己并不能做主。

目前事情还在进一步处理中。

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关键词：快递

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