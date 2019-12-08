12.9奖池加码：淘宝双12红包继续抢，天猫年终盛典开幕

根据淘宝公布的活动节奏，淘宝双12超级红包12月9日将迎来第一次“奖池加码”，这意味大家可以抽到更多、更大的现金红包，静候0点！

此外，天猫12.12年终盛典也于今日开幕，官方正品，品质好货，全品类参与包括：天猫主会场、天猫国际、各行业主会场&分会场等 ，同时还有万券齐发、前n优惠、买就返等横向会场。

• 淘宝双12超级红包：点此领取

• 天猫12.12年终盛典：点此前往

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“之家超级红包”（注：不含引号），亦可参与双12亿万红包的抽取！

淘宝双12超级红包



12月7日起，2019淘宝双12狂欢节高潮期正式开启，红包开抢（点此抢红包），超级红包共有三种玩法，包含每日抽奖、分享有礼和惊喜红包，玩法规则如下：

每日抽奖规则：

1、每日抽奖的活动时间：12月7日 - 12月12日。

2、用户进入PC&无线淘宝客主会场，每天有3次拆红包机会，红包面额最高1212元，其余面额随机。

分享有礼规则：

1、分享有礼活动的时间： 12月7日- 12月12日 。

2、如何分享：当用户进入PC&无线淘宝客主会场拆完当天的3个红包后，可以通过淘口令和分享链接的方式，通过分享到（社群，圈子等）带来好友，再获取拆红包机会。

3、奖励规则：发起分享的用户（以下简称“分享者”），分享后成功邀请其他用户（以下简称“被分享者”）打开手机淘宝，分享者带来第1个被分享者，即可得到1次拆红包机会，后续每带来3个被分享者再多加一次拆红包机会，分享活动最多可以获得8次拆红包机会。

4、被分享者在每个活动周期查看同一个用户的分享，各计算一次有效，每天最多查看5个不同用户的分享，最多计算5次有效。

惊喜红包规则：

1、惊喜红包活动时间： 12月12日 14:00-14:30一场。

2、如何获得惊喜红包：用户在指定的活动时间内进入PC&无线淘宝客主会场，将获得拼手气红包的拆奖机会，每个用户有10秒的活动时间。

• 2019淘宝双12分会场入口一览：

• 主会场，最高1212元淘宝超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 天猫超市 | 源头好货 | 限时优惠 | 买遍全球 | 现代农业 | 咸鱼优品 | 大牌美食

• 数码家居类 - 潮流数码 | 潮电玩家 | 品质家电 | 大家电 | 商业办公 | 包装用品 | 文教乐器

• 服饰鞋靴类 - 潮流男装 | 时髦女装 | 品质男鞋 | 流行女鞋 | 时髦内衣 | 运动户外 | 服饰配件

• 居家生活类 - 生活百货 | 风格家具 | 家纺家饰 | 家装建材 | 灯具电工 | 五金机电 | 次元开仓

• 美妆母婴类 - 美妆个护 | 箱包配件 | 珠宝饰品 | 母婴潮品 | 童装玩具 | 种花养宠 | 美食生鲜

淘宝双12活动时间：

预热：12月01日 - 12月11日

售卖：12月12日

根据官方公布的双12节奏，12月1日至12月11日为活动预热期，淘宝每天会主推一个好玩的主题，为用户集中展示有趣的特色商品和内容，27个行业的不同商品、300多个细分的会场的商品将集中展现，包括淘宝和天猫的食品、健康、母婴、美妆个护、汽车、服饰、消电、家装、天猫超市、天猫国际等全品类商品参加。

此外，预热期还有淘宝的公仔互动玩法，开启寻宝、挖金币、瓜分红包的冒险之旅。

双12当天尖货大放价，每满200-20，多买多减，上不封顶；0点抢第二件半价、前n分钟让利巅峰 ，限时折上折；疯抢5折大额神券，最高300-200大额券，爆款直降低至5折。

• 附：2019双12天猫年终盛典官方活动：

2019天猫双12年终品牌盛典，官方正品，品质好货，全品类参与包括：天猫主会场、天猫国际、各行业主会场&分会场等 ，同时还有万券齐发、前n优惠、买就返等横向会场，点此前往。

• 预热期：12月8日~12月11日

8日开始发放购物津贴，双12当天可用，每满300-30；每天可抢大额神券及品类券、品牌券，部分商品最高24期免息；

8日-11日前N件预热，限时超级秒杀：双12当天0点开始限时限量抢爆款折上5折起，在双12活动价基础上直降。

8日-12日万券齐发，双12可使用。抢券享折上折；抢百亿店铺券、1元抢大牌神券。

• 正式期：12月12日

全天狂欢，跨店满减、无门槛店铺红包，优惠商品疯狂买。

• 2019天猫12.12年终盛典分会场入口一览：

• 精选会场类 - 聚划算 | 万券齐发 | 天猫超市 | 前N优惠 | 官方直营 | 全球尖货 | 全球时尚 | 心选好礼

• 数码电子类 - 品质家电 | 手机会场 | 手机数码 | 大家电 | 小家电 | 潮电会场 | 潮酷数码 | 极智爆款

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 男装主场 | 女装主场 | 男女鞋 | 内衣 | 运动户外

• 居家生活类 - 精品家具 | 家纺百货 | 家具建材 | 医药健康 | 食品生鲜 | 母婴好货

• 美妆配饰类 - 手表眼镜 | 箱包服配 | 珠宝美饰 | 大牌美妆 | 天猫医美

• 汽车用品类 - 汽车用品 | 新车特卖 | 汽车养护 | 爱车达人 | 摩托电动

• 海外会场类 - 香港主场 | 台湾攻略 | 美国攻略 | 加拿大攻略

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