《绝地求生》推“圈中圈”机制：专治提前蹲守的伏地魔

IT之家12月9日消息 根据《绝地求生》的官方消息，圈中圈模式已经在PUBG实验室上线，专治提前在安全区蹲守的伏地魔。

规则方面，游戏会在安全区内生成一个内蓝圈，其位置、大小和下一阶段的安全区相同。同时内蓝圈内将有伤害，伤害的强度与下一阶段的外蓝圈相同。

官方表示，这样会为玩家提供一个流动的方向，减少盲目跑图。另外，官方此举是在鼓励玩家积极对战，减少所谓的“LYB现象”。目前，该模式仅在实验室上线，官方尚未公布何时正式推出。