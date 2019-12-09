亚马逊收购Deliveroo引担忧，英反垄断机构或将调查

新浪科技讯北京时间12月9日下午消息，据彭博社报道，亚马逊收购英国成功创业公司Deliveroo的意图或可引发反垄断机构的担忧，后者恐担心重蹈覆辙。

英国竞争与市场管理局（CMA）将最晚于周三决定，是否要继续进行为期两个月的调查。鉴于该调查，亚马逊试图以5亿美元收购食品配送服务Deliveroo少数股权的交易陷于停滞。

“CMA十分关注科技巨头的海外扩张，”伦敦Pinsent Masons竞争律师艾伦·戴维斯（Alan Davis）表示，反垄断监管机构“目前对该交易存有诸多疑虑，因为他们担心会像以前那样，比如在Facebook对WhatsApp的收购这件事上，对公司兼并的调查不够充分。”

由于监管机构未能及时了解到Facebook在处理来自WhatsApp数据的方式上的立场转变，欧盟官员认为Facebook有误导监管机构之嫌，从而在2014年争取到收购批准。大型科技公司如今在全球范围内受到反垄断调查。在美国，针对谷歌、Facebook和亚马逊的不公平竞争行为的调查不绝如缕。在批准26亿美元收购交易之前，CMA正在调查谷歌未来将如何使用Looker Data Science公司的数据。

虽然CMA的职责涉及确保大型交易不会阻碍竞争，但该机构一般不会调查少数股权收购。CMA发起这次调查，可能是因为考虑到亚马逊从其众多业务中源源不断汲取数据的能力。CMA的首席执行官安德里亚·科思凯利（Andrea Coscelli）曾表示，允许Facebook收购Instagram这样的交易发生本身就是一个错误。

“英国监管机构可能也会对该计划中的投资存在反垄断担忧，”彭博社情报分析师称，“担忧之一是，亚马逊是否可以访问Deliveroo的用户数据，利用Deliveroo在外卖市场之外的其他市场优势，如在线杂货配送等。”

亚马逊、Deliveroo以及CMA均拒绝发表评论。