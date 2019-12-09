当当网CEO俞渝：当当绝不浪费一场危机

新浪财经讯 由《中国企业家》杂志社主办的2019（第十八届）中国企业领袖年会12月8日-9日在北京举行。当当网董事长兼CEO，木兰汇常务理事俞渝出席并发表演讲。

俞渝在演讲中表示，2019年初的时候她在当当网喊出了一个口号，叫“绝不浪费一场危机”。

“我觉得大的经济形势不好，我们自己可以用长周期的思考去采取逆向的行动，结果2019年当当成了一个加强用数据和智能发展带动发展的一年。因为顾客他的购买行为，他买什么，读什么，这些当当长期是有积累，所以当当天然的是一个大数据公司，所以扩大这些科学追求我觉得是合理的，也是可持续发展的一个保障。”她说。

俞渝提到，今天的顾客场景跟一两年前比非常的片化，头条上面的顾客行为各异，微博的读者是求真相、看文字、等更新，抖音的顾客图热闹，下一片瓜在哪儿，什么时候来。当当就是在钻研各种场景和场景下面的顾客表现，对这些场景的统计分析，当当去研发相应的技术产品。

当当基于算法学习的搜索和推荐系统性的学习顾客的行为和他的潜在意图，然后为这个顾客展示他可能相关也许不相关，也许强相关，也许弱相关的各种陈列和可能，这些简化顾客在海量信息和海量商品中的选择过程。工程师在攫取顾客心理，其他行业经验中间，去揣摩什么样的布局对顾客更友好、更简洁。

俞渝谈到，起点是明年，决胜2020年，大家都重新出发。商业是长跑，周期会重复，在这个前行的道路上当当会一如既往，统计为先，数据导向，场景开花，碎片连接。

“电商的竞争从来都特别激烈，我们当当不是天生的强队，但是这20年我们用自己的力量，我们还继续会用自己的力量去打造一个文化和科技结合的豪门。”她说。