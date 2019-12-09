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坚果Pro 3双12预热开启：到手价2598元，加购送好礼

2019/12/9 19:03:50来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月9日消息 双12将至，坚果Pro 3天猫限时优惠活动来袭。坚果Pro 3 8GB+128GB版本在天猫双12期间降价300元，原价2899元到手价2599元还可享三期免息。在此期间购买坚果Pro 3，前500名付款的用户还将赠送手足迹手机壳，前800名晒单加赠耳机。

除了常规的优惠活动之外，坚果手机旗舰店店铺还有一元抢500元大额优惠券和0元申领坚果 Pro 3活动（活动时间12月6日—12月12日）以及加购送好礼活动。关注坚果手机店铺、分享商品及加购商品都将获得一次抽奖机会，最高奖励一部坚果 Pro 3，二等奖奖励50个坚果新版移动电源，三等奖奖励100个三脚架自拍杆，四等奖奖励20000份5元无门槛优惠券。

除天猫之外，京东商城的坚果手机京东自营旗舰店坚果Pro 3 8GB+128GB限时秒杀，到手价2698元。

坚果Pro 3延续了以往硬朗方正的设计风格，采用全新摄像头设计，机身厚度为7.8mm，拥有白、黑、绿三种配色。

配置方面，坚果Pro 3采用6.39英寸FHD+广色域全面屏，搭载最新一代屏下指纹，可0.2s解锁。坚果Pro 3还搭载高通骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储）。

相机方面，坚果 Pro 3搭载2000万像素高清前摄，采用三星3T1传感器，拥有1.8μm四合一大像素与f/2.0大光圈；坚果 Pro 3后置四摄，为4800万索尼主摄+1300万123°超广角摄像头+800万长焦镜头+500万超微距镜头组合。

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关键词：坚果Pro 3

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