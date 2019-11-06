中国市场这么激烈，为何字节跳动还要做坚果Pro 3新手机

11月6日消息，据香港《南华早报》报道，从HTC的Facebook手机到亚马逊的Fire手机，多家软件公司都曾尝试打入智能手机市场，但均以失败告终（或许谷歌是个例外）。但这种惨淡的历史并没有阻止字节跳动接受这一挑战。

▲坚果Pro 3新机

字节跳动不久前在中国推出了它的第一款智能手机坚果Pro 3。此前，这家社交媒体巨头从苦苦挣扎的手机制造商锤子科技那里收购了专利和员工。

推出一款新手机并非易事，尤其是对于像锤子这样的品牌来说，毕竟它一开始就没有庞大的粉丝群（网易编辑注：网上呼声很高，但实际上买的人并没那么多）。对于智能手机公司来说，中国市场是出了名的残酷激烈。排名前五的厂商霸占了90%以上的市场份额，规模较小的制造商因此难以生存下去。

不过，字节跳动似乎有多余的资金进行这一大胆的押注。该公司在最新一轮融资中获得了13亿美元。今年，它还收购了人工智能音乐初创公司Jukedeck。

对于字节跳动而言，制造自有品牌手机可能是给自家的各种应用程序创建试验场的一种方式，但成本比较高昂。新的锤子手机有打开抖音的快捷方式，可让你在视频中使用抖音的滤镜和特效。

不过，该短视频分享服务的改头换面不一定会让用户喜欢上这款新手机。过去的经验表明，试图改变用户与手机的交互方式是有风险的。

HTC的Facebook手机最大的卖点之一便是Facebook Home，那意味着手机主页面和锁定屏幕上会显示Facebook的图片和状态更新。

这将Facebook的用户体验提升了。但这是以牺牲用户已经依赖的Android功能为代价的。Facebook自家的工程师也承认这是一大败笔。这款手机和Facebook Home在2013年推出后不久就被遗忘了。

亚马逊的未售Fire手机库存价值最终达到8300万美元。

2014年问世的亚马逊Fire手机也遭遇了类似的命运。亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）表示，他的公司在决定制造手机时，会思考“如果我们要制造X，它会有什么不同之处呢？怎样才能让它变得更好呢?”

但对于一些用户来说，这款手机实质上是为亚马逊的购物平台而打造的。Firefly应用可以让用户给产品拍照，或者用麦克风听音乐和电影，如此一来就可以把用户导向相关的亚马逊产品列表。你也可以通过按压一个专门的按钮来直接打开该应用程序。但正如科技媒体Gizmodo的亚当·克拉克·埃斯特(Adam Clark Estes)所讽刺的那样，“我不知道有谁会这么迫不及待地在亚马逊上买东西。”

也许字节跳动的最终目标不是制造手机，而是扩展到其他的硬件领域。现在领导锤子手机业务的前华为高管吴德周向媒体表示，他的团队也在致力于开发教育硬件。他们希望将字节跳动在视频方面的优势与锤子的专业技术相结合，创造出新的产品。

此前，字节跳动似乎也在淡化其手机业务。今年7月，该公司对路透社表示，这款智能手机是锤子科技交易前的计划的一部分，公司希望满足现有用户的需求。

市场调研机构Counterpoint分析师Ethan Qi表示，“过去几年，我们看到领先的互联网和软件企业对硬件业务的投资不断增加。我认为字节跳动只是顺应了这一趋势，在不久的将来，他们可能还会开发智能手机以外的其他设备类型。”

但全球各地希望尝试一下这款新手机的TikTok粉丝可能要失望了：字节跳动告诉《福布斯》，这款手机只面向中国用户。