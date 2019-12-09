中国电信的移动业务到底行不行？

这几日，被称为作家的国际友人“六六”投诉中国电信一事在互联网上“闹”得沸沸扬扬。在中国电信正面回应之后，六六再度质疑，称中国电信在回应中未解释为何强迫客户购买副卡。

而从中国电信的回应中，我们可以非常明显的看到，客服人员推荐了单宽带、融合套餐（手机+宽带）等不同类型的套餐，而机主主动选择融合类套餐，并非电信“强制买卖”；还敢正面回应，国际友人生气了。六六就此断言，“你(中国电信)移动业务不行，靠垄断业务强行绑定消费。而这种不合理，消费者无权拒绝。”大V就是高明，一句话全盘否定中国电信11年来的工作，以及3.33亿移动用户(截至10月31日)的选择。

那么，中国电信的移动业务到底行不行呢？让我们来看看下面的数据。

用户规模10年增长10倍

回顾中国整个电信行业的历史，由于种种原因分分合合，经历了多次重组。2008年，第三次重组后，形成了到目前为止中国电信、中国移动、中国联通的新格局。也是在这一年中国电信以1100亿元人民币的资金收购中国联通的CDMA网络业务，借此获得移动业务牌照，得到了和中国移动和中国联通同台竞争的机会。

彼时，在获得移动业务牌照的同时，中国电信也得到了实际约2800万的CDMA存量用户。不过当时CDMA网络基站数还不到9万个，同期中国联通GSM网络已有20万个基站，中国移动有39万GSM基站，差距明显。如果将三家运营商的竞争比喻成竞技体育的话，中国电信已经输在了起跑线上。

在如此不利的开局下，经过10余年的发展，再来看看现在中国电信的移动用户数，截止至2019年10月底，中国电信累计移动用户数3.33亿，其中4G用户数达到2.78亿，虽然无法企及中国移动的用户数，但是在今年7月正式超过中国联通。

硬核竞争：携号转网的最大赢家

或许在某些人看来，中国电信在移动通信市场上，是跟着行业一起在成长，是“躺赢”的。的确，移动通信渗透率是在增长，中国电信是受益者，但有个很好的维度可以反驳这一点，那就是围绕着存量市场的博弈----“携号转网”。

无论是从2010年天津、湖北、云南、江西、海南五省开展的试点来看，还是11月份其余26省试行半个月的数据来看，或亦是从全国全周期的整体数据来看，中国电信都是净携入。为什么这些消费者愿意放弃陪伴自己多年的原服务商，这很能说明问题。

而且，我们要知道，中国电信不但不是躺赢，而是付出了更多的心血。一方面，中国电信起步较晚，又采用非主流的CDMA制式，在网络、终端等方面均面临挑战。对于手机终端厂商而言，支持CDMA的手机终端必然价格更贵。没有手机终端也就意味着没有移动用户，这显然不利于中国电信发展移动用户。对此中国电信从一开始就提出终端引领的策略，通过补贴等方式积极推进全网通。这些都是中国电信相比另外两家运营商生生多出来的成本。

网络、服务，用户选择运营商的关键

众所周知，从4G时代开始，运营商的资费开始走向趋同，进入到5G时代，三家运营商的资费几乎一致。因而在运营商资费趋同的背景下，资费早已不再是影响用户选择的主要因素，用户更加关注网络、品牌、权益与福利。

首先，网络的好坏将直接决定用户的感知体验，每个运营商深知这一点。目前中国电信曾是全球最大的CDMA运营商，此后又成为全球最大的LTE FDD运营商，也是全球最大的固网运营商之一，并率先启动千兆固网的商用，同时中国电信还拥有全球最大的骨干网络。

之于品牌，中国电信推出的服务品牌“天翼”，从无到有，已经深受消费者信赖。在今年瑞士达沃斯世界经济论坛期间，英国品牌评估机构Brand Finance发布“2019年全球最具价值品牌500排行榜”，中国电信排名第80，而在“2019全球300个最有价值的电信品牌榜”中排名第9，足以彰显中国电信的品牌价值地位。

之于用户权益和福利，笔者认为，运营商推出融合套餐自有其考量，不否认这是为了抢夺用户的手段，这也是在国资委、工信部、上市公司业绩等重重考核之下的无奈之举。但是回过头来想，融合套餐真的绑定用户了吗？我想在一定程度上其实是真真切切的方便了用户，降低了用户开支。如果细算这笔账的话，融合套餐势必会比单宽带，单手机优惠。

展望5G，“用户说了算”

今年10月31日，中国电信、中国移动、中国联通同步发售5G商用套餐，在经历了数月的规模试点后，我国正式开启5G商用元年。

中国电信董事长柯瑞文多次在公开场合指出，中国电信将遵循5G发展规律，持续扩大开放合作，以科技创新为引领，以用户需求为导向，促进5G产业繁荣，建设安全、可靠、智能的5G网络，开发内容丰富、特色突出、使用便捷的5G应用，为广大用户提供随心、安心、贴心的5G服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，真正体现“什么是5G，用户说了算”。

从管理层的表态中更能够感受到中国电信将一如既往的以用户为中心，推动5G网络的建设、运维和服务。中国电信在今年的半年报中指出，2019年，中国电信预计5G投资90亿，到年底预计建设4万个5G基站，覆盖50余座城市，从而为用户提供优质的5G网络。

与此同时，中国电信坚定SA方向，计划在2020年SA网络规模部署，并致力于推动SA产业成熟，目的是为了推动5G赋能行业应用的快速落地，通过万物互联的智慧应用带动用户感知，真正做到“用户说了算”。