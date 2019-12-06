六六：我为何拒绝中国电信退副卡和钱？因为投诉无门

IT之家12月6日消息 近日作家六六投诉电信购买宽带时强搭手机，流量用不满就要扣钱，甚至因此导致断网，对此上海电信之前回应称，这是让用户体验高带宽的一项升速和促销活动，用户可按实际需求自由选择，并不存在“强迫消费”。

今天晚间六六再次在微博发长文解释其与中国电信争论的焦点，六六称，这次投诉中国电信的原因在哪里？就是因为这种情况不是我一家发生，而是大多数电信用户都要面对。电信在对媒体回应的时候，依旧没有关注到我微博下成百上千用户的投诉。

六六最新微博全文如下：

我与中国电信争论的焦点在哪？

中国电信对媒体称，机主承认签合约的条款，并表示继续使用电信服务。我对秀才有如下追问1.电信与你签合同的时候，告诉你因附属卡欠费就会停家庭网吗？他说肯定没有。这是发生后才知道的。2.为何现在电信问你需要继续服务的时候，你表示需要继续服务？即使对电信不满意的情况下？秀才答：“我钱都交了，不服务难道他们会退钱？而且错在我，我没有跑到10个G啊！”

这是大多数消费者的第一反应。我这次投诉中国电信的原因在哪里？就是因为这种情况不是我一家发生，而是大多数电信用户都要面对。电信在对媒体回应的时候，依旧没有关注到我微博下成百上千用户的投诉：包括销户需要本人亲临，哪怕人在国外；包括随意断网；包括客户投诉无门。企业不能因为做大而傲慢，也不能因为追求虚假繁荣而强行绑定客户消费，更不能因为附卡的不达标而停我本来购买的主产品。这是用户基本诉求。中国电信你回应为何强迫客户购买附卡的原因了吗？你没有，因为关键问题你必须要回避——你移动业务不行，靠垄断业务强行绑定消费。而这种不合理，消费者无权拒绝。

电信告诉澎湃新闻记者，愿意给我退副卡和钱，而我拒绝了。我当然拒绝。我发个微博就为15块？我是因为投诉无门，缴完费到处打电话没有人工回应，不知何时通网。而像我这样遭受不公平待遇的用户何止千或万？我们什么时候能以权利对等的方式消费购买？这才是我发微博的目的。

在捆绑消费，以及不通知就断网这件事上，电信只要说不清楚为何家庭网一定要跟一张附卡和三张家庭卡，那这事就是没有解决，因为未来，你们还是可以随意断网，而作为消费者，你不给我个人断，不代表你不给大众断，那就不是我发声的主要目的。