手机流量未用完宽带被断网，中国电信称未强行搭售

IT之家12月6日消息 近日作家六六有关电信购买宽带时强搭手机，流量用不满就要扣钱，甚至因此导致断网的指责，对此上海电信给出了详细的回应。

12月2日，六六在微博上发文称，“中国电信强迫我购买家庭网络的时候拿一部免费送十几个G流量的手机。每个月不用完流量就扣款，我在年费一次缴纳完的情况下，隔三差五因赠送手机流量没用完被停家庭网络，从不提前预警，说断就断。我在续费后从不即时开通，要不断联系他们，且联系不上。这样的霸王企业我们用户有没有权力？”

12月5日，上海电信在微博回应称，最近六六女士通过微博反映“免费上网手机卡每月至少用十个G的流量，用不完扣费15元”的情况，经查证，机主申请的15元宽带提速包，是上海电信为积极响应建设“双千兆示范城市”号召，在4月18日到10月31日期间推出的十全十美融合套餐用户15元宽带提速包。这是让用户体验高带宽的一项升速和促销活动，用户可按实际需求自由选择，并不存在“强迫消费”。选择该服务后，套餐内宽带可享受升速，如机主的宽带就从原来的500M升速到1000M。同时我们也配合了优惠政策，若套餐内手机流量当月用满10G，次月可减免此15元提速费用，也就是说15元是宽带提速费用，并非手机流量费用。这项促销活动旨在让用户在使用电信流量和享受电信高品质千兆宽带的同时，有机会减免15元宽带提速费用，让用户享受到好网络、好服务和低资费。

从六六的微博内容上看，她使用的是预付费的宽带套餐，账户里余额不足，一旦手机流量使用不到位，电信就会正常扣宽带提速包费用，从而让宽带账户欠费触发宽带停网，从而给她带来不好的体验。

据澎湃新闻报道，六六表示，她本人经常出国，有时候忘记充值回国时却发现家里的网已经断掉。当被问及是否考虑退掉此项服务时，六六表示，那它毕竟又给你升速，从500兆到1000兆。

在上述促销政策中，如果预付费宽带用户未存够余额，导致出现欠费的情况，确实可能遭遇停机断网的风险。对此，上海电信方面称，已经着手考虑基于用户感知的预付费包年用户的信用保障、延迟停机等一系列服务，欢迎社会各界对上海电信提出宝贵意见和建议。