分析机构预测明年苹果或推6款不同型号的iPhone 12

IT之家12月10日消息 据外媒获得的一份证券机构Rosenblatt的最新报告显示，后者认为苹果公司目前正在开发多达六款不同的“iPhone 12”，同时该机构仍将苹果公司的股票定为卖出级。

与其他机构预测的一样，Rosenblatt认为苹果将在2020年年初发布“iPhone SE 2”，随后将在秋季推出iPhone 12机型。该公司表示，预计将于3月发布的“iPhone SE 2”将采用5.1英寸LCD屏幕、后置单摄像头、搭载A13处理器并支持Touch ID而非Face ID。

Rosenblatt分析师认为，虽然今年的iPhone 11因价格相对较为低廉且还有额外的优惠措施而获得了较为不错的销量，但iPhone SE 2对消费者的吸引度“将急剧下降”。至于“iPhone 12”系列，分析师预计苹果将为用户提供更多选择，部分原因是由于5G的加入。

分析师预测的苹果iPhone 12系列手机包括：

• 带6.1英寸LCD屏幕和双后置摄像头的iPhone 12 4G

• 带5.4英寸OLED屏幕和双后置摄像头的iPhone 12 Pro 4G

• 带5.4英寸OLED显示屏和双后置摄像头的iPhone 12 Pro 5G

• 带6.1英寸OLED显示屏和具有ToF的三后置摄像头的iPhone 12 Pro Plus 4G

• 带6.1英寸OLED显示屏和具有ToF的三后置摄像头的iPhone 12 Pro Plus 5G

• 带6.1英寸OLED显示屏和具有ToF的三后置摄像头的iPhone 12 Pro Max 5G。

尽管这份报告中概述的大多数手机都指向9月份发布，但分析师预计“iPhone 12”Pro 5G可能会在2021年春季发布以“瞄准中端5G市场”。

分析师认为下一代iPhone 5G和4G设备都将加入无线充电功能，“由于5G的耗电量比4G快”。而内存规格方面则可能会与iPhone 11系列保持一致，苹果可能会对售价超过1200美元的iPhone 5G机型的DRAM进行升级。

当谈到iPhone 5G的销售预期时，Rosenblatt无疑是看跌的。该机构估计2020年的iPhone出货量为3000万部，销量不到2000万部。该公司认为，Android 5G设备将开始从苹果手中夺取中国市场份额。

对于苹果公司来说，5G设备的成本也是一个问题，Rosenblatt预测iPhone 5G设备的平均售价预计将比其4G设备高出200美元。缺乏“中端价格5G智能手机”也让Rosenblatt对苹果2020年iPhone销量不抱期望。

罗森布拉特（Rosenblatt）依旧将苹果股票评为“卖出”，并将其市场低价目标定为150美元。