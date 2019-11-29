福布斯：iPhone 11的失败预示着苹果将推出革命性的新iPhone

IT之家11月29日消息 《福布斯》资深科技作者Ewan Spence近日撰文分析了iPhone 11系列i销量下滑背后存在的意义，他表示苹果iPhone 11销量下滑也许并不是一件坏事，这也将促使苹果推出革命性的新iPhone。

尽管苹果公司尚未公布iPhone的销售数据，不过已有分析人士报告苹果第三季度的销售额下降了10%，这从侧面说明了iPhone 11销售战略失败。那么，苹果为什么要期待iPhone 12的销量大幅增长呢？iPhone 12预计要到2020年9月才会发布。

高德纳咨询公司认为，目前iPhone需求下降主要是因为许多消费者转而购买功能强大、竞争力强且价格更低的中端手机，这一领域苹果尚未涉足。同时缺乏对5G的支持也是一大限制因素。

同时9to5Google的本杰明·梅奥报道称，2019年，iPhone 11和iPhone 11 Pro预计将售出约8，000万台。如果销量跃升至1亿台以上才意味着销售需求的显著增长。这种程度的客户兴趣显然是由5G周期推动的。

因此Ewan Spence强调，苹果iPhone 12对5G支持是重要的。因为一旦5G再苹果iPhone 12尚获得支持的话相关媒体的评分才会更佳，同时也会确保销售不会急剧下降。

预计苹果还将增加iPhone的增强现实功能，在目前的3个镜头设置中增加飞行时间摄像头，并重新设计iPhone的外部语言，使其更加“方正”，让人想起iPhone 4的风格。

最后Ewan Spence认为，销量的增长将来自苹果目前尚未涉足的市场，也就是中端手机市场。