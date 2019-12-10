分析师：在最坏情况下，到2024年特斯拉股价翻倍

12月9日，Ark投资管理公司创始人兼首席执行官凯瑟琳·伍德周一表示，在最坏的情况下，她预计特斯拉的股价到2024年将翻一番。

伍德拥有特斯拉相当多的股份。“在最坏的情况下，我们的五年目标价是700美元，”她说道：“那就是如果他们失去了三分之二的市场份额，并且没有自动驾驶汽车。”

伍德表示，目前，特斯拉在全球电动汽车销量中约占17%的市场份额。

特斯拉股价上周五收于每股335.89美元。在这动荡的一年里，该公司股价在6月份跌破200美元，随后反弹回升至2019年近1%的涨幅。相比之下，标准普尔500指数今年上涨了25%。

伍德在2018年2月首次预测，特斯拉总有一天会以每股4000美元的价格进行交易，这意味着特斯拉的市值将达到7200亿美元。截至上周五收盘，特斯拉的市值为605亿美元。

伍德的观点与许多做空特斯拉的人形成了鲜明的对比。做空者认为，特斯拉的股价可能会一落千丈。

摩根士丹利5月份将其对特斯拉股价的最坏预测从每股97美元下调至10美元，理由是担心该公司在地缘政治方面的风险敞口，以及债务负担的增加。

然而，上周，摩根士丹利却重新将特斯拉目标价格上调至每股500美元。

“需要明确的是，我们不看好特斯拉的长期前景，特别是随着时间的推移，”摩根士丹利分析师Adam Jonas在上周给客户的报告中称。

伍德周一对华尔街的看空者表示，“我认为他们忽略了很多现实”，比如特斯拉在自动驾驶技术方面的成绩。