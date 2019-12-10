腾讯推出“WeEarth超级地球”，组建300颗卫星对地观测网

IT之家12月10日消息 近日，腾讯联合全球顶级科技公司Satellogic、箩筐技术以及航天科工海鹰集团，正式推出“WeEarth超级地球”，该平台计划在未来数年内，组建一个包括300颗卫星在内的对地观测网，并通过全球首创的“专属卫星”服务为政府机构、科研院所、科技企业提供“开箱即用”的遥感服务体验。

据腾讯相关负责人介绍，“WeEarth超级地球”在卫星的源数据获取方面，由Satellogic公司提供技术支持，独家推出“在轨卫星星座即服务”，这种服务模式允许用户获得特定地理区域上空多颗卫星的使用权，这将使一部分难以自购或自产卫星的政企能以较低成本拥有属于自己的“专属卫星”服务。从而快速监测到农业、林业、海洋、国土、环保、气象等情况。

目前，这套系统已经与中科光启（ABDAS）公司签约，为其提供专属服务。据悉，Satellogic公司已有8颗卫星在轨，提供分辨率为1米的多光谱图像和分辨率为30米的高光谱图像。未来，将建成一个包括300颗卫星在内的对地观测网络。

另外，借助箩筐和海鹰卫星在时空大数据分析领域的核心技术，“WeEarth超级地球”还提供时空大数据管理、融合和逻辑运算能力，以及地图、遥感、物联网、位置服务等领域的全时空PaaS、SaaS服务。