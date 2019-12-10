ARM架构电脑将成移动设备一代首选？生态短板正在消失

软件兼容性不好可能是对于ARM架构电脑的一种主观影响，然而这一局面可能正在发生改变，一方面ARM架构PC下的生态正在得以完善，云游戏的到来更是让大作也能玩起来，更重要是的随着移动设备一代（使用移动设备，手机、平板长大的孩子）的成长，对于软件的使用习惯也正在发生改变。

当Arm架构产品成为明星

上月初，微软发布了一系列的新款Surface产品，相对于Surface Pro 7、Surface Laptop 3的正常升级，Surface Pro X成为了全场笔电类产品中最抢眼的产品，它更具备了跨界于笔记本与平板电脑之间的产品，加入了更多智能手机时代应有的特性，例如基于骁龙8cx定制的Microsoft SQ1处理器、支持LTE-A。机身规格上，厚度也仅为5.3mm，重量仅为762g，微软还挖空心思的把Surface Pen藏在了键盘套里。相比于首代Surface家族中ARM版较为低廉的价格，Surface Pro X的价格却到达了明星旗舰的水平，在不包含新Slim Pen和Type Cover的情况下，起售价为999美元，顶配版售价为1799美元。

而最大的争议莫过于那颗定制版的Arm处理器，它多少表现出了微软对于摆脱x86架构的倔强，原因则在于这并非微软对于ARM架构版Surface的第一次尝试，早在微软发布第一代Surface产品的时候，便同时推出了ARM版的Surface RT，并专门配备了专属的操作系统Windows RT，但最终市场反馈不佳，原因就在于无法兼容x86程序，而微软自身的Windows RT生态又难以满足用户的需求。

而在Surface Pro X送测到一些媒体手中后，得到评价再次聚焦到了x86程序兼容的问题上，尽管在2017年Windows 10已经开始支持通过模拟技术来支持x86程序，但暂不支持64位x86程序，这也造成不少媒体在评测这一产品时给出了“硬件惊艳，但存在Bug”的评价。

不过，微软这次对这一有着旗舰意味的产品显然做足了准备，上月中旬便有消息称为微软内部正在将x64应用模拟器引入到Windows 10 on ARM平台上，并有望在Windows 10 21H1中改善。与此同时，微软官方宣布Canary通道已经放出了面向ARM平台的Edge浏览器。该Canary通道版本是专门为包括Surface Pro X在内的ARM64架构设备而原生打造的，并且即将会登陆Dev和Beta开发通道，这无疑在未来可以从浏览器层面能够给予Arm版的用户一个拥有全面功能的浏览器体验。

这边有“永不放弃”的微软，另一方面还有传闻不断的Arm版Macbook。实际上，在目前的多款在售Mac设备中T1、T2安全芯片已经采用了ARM架构。另有消息称，苹果将会从明年开始向自主设计的ARM架构芯片过渡，而已经下架的Macbook产品，其不采用风扇、轻薄的设计理念也更符合ARM架构的特性。此前，知名苹果产品“预言家”产品分析师郭明錤也曾表示，最早于2020年或2021年，苹果Mac电脑将迎来重大变革，苹果笔记本电脑将使用自己研发的ARM芯片。

PC、Mac构建Arm架构生态

苹果的ARM计划被称之为Kalamata，从目前的消息来看，这一计划包括ARM架构处理器与软件兼容性问题两个方面，开发者借助这一项目可以开发一款可以在所有苹果设备上运行的App。

今年苹果WWDC 2019开发者大会上，苹果发布Project Catalyst项目，其中开发者可以借助Mac Catalyst基于当前的iPad应用创建原生Mac程序，这两种应用将共用相同的项目和源代码，开发者可以高效地转化iPad应用的桌面级功能，并针对Mac添加更多功能。苹果还表示称：“从客户的反应和评价等方面来看，Project Catalyst有望为引导开发者作出正确的工作，不在质量控制上有所懈怠。”

与此同时，新的macOS Catalina中更是彻底抛弃32位应用程序，强推64位程序，犹如当年iOS 9系统强制要求应用兼容64位应用的风采。上述的做法，不禁让人联想苹果正在为ARM版的Macbook在软件生态层埋下伏笔。保证届时新产品一旦登场，用户不至于遭遇当年Surface RT所面临的应用困局。

对于ARM架构下Windows系统的生态构建，除了微软外，其它软件开发商也正在努力。例如作为生产力代表的Adobe就已经宣布将会为骁龙笔记本开发产品套件。作为目前ARM架构笔记本领军者的高通也表示目前正在与整个生态系统的广泛合作伙伴展开合作，并且目前也有很多合作伙伴已宣布其应用程序将支持ARM 64位架构，同时一些独立软件开发商也正在开发兼容ARM 64位的应用程序。

游戏、生产力方式正在转变

而对于目前唯一有些掣肘ARM架构笔记本走向普及的大型PC游戏及生产力工具方面的需求，实际上对于作为手机、平板伴随其长大的移动设备一代们来说，所谓兼容性问题背后的使用习惯上的依赖性都已经变得越来越弱。

对于游戏的需求而言，与作为如70后、80后、90后消费主力人群的不同，随着移动时代的到来，更多的00后、10后所接触到的第一款电子产品，或是玩电子游戏所用的第一款设备，已经不再是电脑，而是智能手机或平板电脑。这些玩家的游戏习惯的培养已经开始被移动设备抢占了先机，同时今年以来如Apple Aracde的出现，则在进一步加强移动设备中游戏的魅力，挖掘更大的机能，假以时日，ARM架构下的游戏也将完全能达到PC机中大作的水平。而目前大热的任天堂Switch也同样采用了ARM架构的处理器，尽管由于性能原因，“枪车球”类的作品相对较少，但依旧掩盖不住其目前的成功。

更具可颠覆原有大型PC游戏优势的地方在于云游戏的兴起，上个月Google Stadia正式上线之时就一并上线了12款游戏大作，同时也向玩家年底前还会上线13款作品，其中包含了“枪车球”这类的要求性能极高的大作，但同时也让玩家摆脱了硬件的束缚。而在明年，即便是拥有Xbox产品线的微软也准备推出游戏流媒体服务XCloud，并将其扩展到Windows 10 PC上，届时ARM架构的PC也不会愁没有大作玩，甚至由于联网能力更强，可能会具备更好的游戏体验。

同样，对于移动设备一代的用户来说，他们对于照片、视频的第一次编辑也不再是发生在电脑中，而是转移到了智能手机、平板电脑中，这也为除Adobe家族外的更多软件带来了新的机会。例如，不少iPad用户都会使用Affinity Photo进行图片处理，这也让其中一部分人在会继续购买Mac版本进行使用，而一旦ARM架构的Mac登场，即便Adobe的软件没有就位，类似于Affinity Photo这样的应用也已经在App Store中就位，用户也会继续自己熟悉的操作。此外，如同云游戏的兴起一样，即便是兼容性再次成为掣肘的时候，直接使用云端进行剪辑也并非没有可能。