弈星-混沌棋将至，官方曝光《王者荣耀》S18赛季限定皮肤

IT之家12月10日消息 昨日晚间，《王者荣耀》官方曝光了S18赛季限定皮肤，英雄“天元之弈”弈星将迎来名为“混沌棋”的皮肤。

同时，《王者荣耀》官方还带来了弈星·混沌棋局外展示、技能展示与故事背景。

局外展示

弈星静坐在金碧辉煌的大棋盘中，黑子与白子应声落下，随后棋盘幻化在弈星的手里，对应了弈星的一句台词：方寸棋盘，便是我的天地。

技能展示

一技能·定式·镇神

一技能下的是黑子，下子时，棋子落下轨迹会带有一缕黑金色的水墨特效。

二技能下的是白子，与黑子一样，棋子落下时会带有特效，不过二技能的特效颜色是白金相隔的水墨特效。当黑白两子碰撞时，会迸发出一股黑白金三色的彩墨。

弈星的大招是由一股浓墨从天而降，在地面上散发成一块巨型的金色棋盘。

故事背景

女帝设宴、千灯夺魁，武艺高强的大漠刀客夏侯惇，在这一赛季拔得头筹，下赛季迎来了一位围棋神少年——弈星-混沌棋！

晦日之期，天地晦暗不明。长安设千盏明灯为山河增色，女帝特赐凤仪之诏，筹办“千灯夺魁”，遴选出优胜者赐予殊荣，酉时日入，千灯齐明，群英夺魁。

方若棋盘，圆若棋子，围棋法天象地，又以黑白子代表混沌。

弈星携凤仪之诏前来，擂台上以黑白子列阵对敌，布局变幻莫测、落子奇诡难知，观之如观混沌，是曰“混沌棋”。

一招一式在方寸棋盘间上演，犹如武斗般精彩，外人不识棋局之混沌，唯少年棋手双瞳湛然。

棋罢，少年拂去衣襟上的银杏叶，消失在灯火阑珊之中。

“不可贪胜，不可不胜。”