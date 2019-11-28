鲁班父子峡谷重逢：《王者荣耀》新英雄鲁班大师正式上线

IT之家11月28日消息 今日，《王者荣耀》新英雄稷下大师兄、鲁班七号之父“神匠”鲁班大师正式上线。《王者荣耀》英雄界面显示，鲁班大师定位为辅助英雄。

技能介绍

被动 稷下科技

鲁班大师的技能在命中目标时会为自己提供1层护盾，护盾持续5秒，可叠加5层。每经过5秒，鲁班大师的机械臂完成充能强化下一次普攻附带额外物理伤害。

一技能 立即清扫

鲁班大师腾空增加30%移动速度，期间选择时机挥舞机械臂对面前单位造成物理伤害，并将他们（包括己方兵线）击退。被击退的单位命中敌人对其造成物理伤害和晕眩。取消施法会减少部分冷却时间。

二技能 助手驰援

鲁班大师以磁力连接一名队友，持续6秒，队友确认交互后会立即位移到鲁班大师位置，并对路径上敌人造成物理伤害和晕眩。

▲鲁班大师视角

技能释放和队友确认交互时，都会为鲁班大师及该队友提供1层护盾。开始施法时鲁班大师提升50%移动速度持续1.5秒。队友未交互而结束连接的情况下执行70%冷却时间。

▲队友视角

三技能 强力收纳

鲁班大师依次朝选定方向射出6只机械臂，命中非己方单位后造成物理伤害，并与该单位保持连接，连接超出一定距离后被挣脱。

在施法结束时所有当前与鲁班大师保持连接的单位会被拉扯回鲁班大师身边，每个扯回的单位都会在鲁班大师身边引发一次小范围物理伤害。施法期间鲁班大师提升15%移动速度。